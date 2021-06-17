中學生藝術品記長者人生　62歲鄭太：兩位少女首次認識Disco

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-06-17 08:00

年輕人與長者看似風馬牛不相及，要訪問一個陌生長者的人生經歷，對一班初中生來說更是一項挑戰。由香港賽馬會慈善信託基金捐助、水煮魚文化主辦、聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部協辦的「生命說」回憶書寫及藝術創作計劃展，近日在藝術中心展出作品，掀開一塊又一塊的布簾，背後是記錄一個又一個長者人生的藝術品。 有兩名初中女生透過訪問形式，以磁石板記錄62歲鄭太的人生，鄭太口中的平凡經歷，對年輕人來說原來是極度有趣的事，透過訪談和藝術創作，她們更一改對長者的刻板觀念，「以為長者思想好傳統，說話會好多避忌，但即使講起生死嘅話題，佢都完全冇避忌」。

62歲鄭太認為自己一生平凡，沒什麼可分享，但她的人生經歷對兩名中學生來說，是很精采有趣的人生。（呂凝敏攝）

主辦單位認為，透過閱讀、書寫他人的故事，可以更認識自己，而透過推動「生命書寫」文類及創作，除了可回應公眾對生死教育的關注，亦可提升社會對長者的關注，讓不同社群的人，包括長者與學生，都能互相了解，促進社群共融，也能讓學生在過程中明白生命的意義。計劃內容包括生命書寫教學工作坊、學校講座分享、社工課、寫作課、藝術課等，由不同導師負責，鼓勵學生與長者交流，最後由藝術課及寫作課導師引導下，將長者的生命故事書寫出來，以及製作出藝術品，呈現每位受訪長者獨特的人生。

年少輕狂VS乖乖女

計劃共有8間學校、60多名學生參與，每兩名學生合作訪問一位長者，並將其生命故事製作成藝術品，目前在藝術中心包氏畫廊5樓展出。62歲的鄭太是其中一名受訪長者，由兩名就讀聖傑靈女子中學的中二女生程沛芝及陳栢瑜負責，鄭太笑言，二人都是「乖乖女」，當她憶述自己年輕時經常「蒲Disco」時，沛芝和栢瑜都表示沒聽過Disco是什麼，「兩位少女首次認識Disco，佢哋真係日日都返學讀書，最多同朋友行街睇戲食飯，好乖架，唔似得我哋以前通街走，我以前成日都同同學去Disco唱歌跳舞架！好玩丫嘛！」磁石板上閃爍的「Disco波」，正是由鄭太提議製作，二人也透過發泡膠「Disco波」，記錄了鄭太「年少輕狂」的歲月。

磁石板記級了鄭太的一生，她周遊列國，故板上有很多國旗，而中間的發泡膠「Disco波」，則記錄了她年少輕狂的年代。（呂凝敏攝）

有趣人生經歷 顛覆學生對長者刻板印象

除了貪玩，鄭太半生周遊列國，對兩名少女來說也是遙不可及的事，鄭太曾經遊歷過50多個國家，也曾於家人在澳洲昆士蘭定居，目前在香港擔任義工，經常到訪監獄及法院，見聞豐富，「一開頭話訪問我，我覺得自己一生好平凡，都冇咩好講，但原來對佢哋嚟講，係好有趣嘅事」。鄭太的健談個性，也令兩名小妮子很快打破隔閡，順利完成訪談。

沛芝及栢瑜認為，鄭太的人生十分精采，與自己天天上學讀書，放學也只是打遊戲機、看電影及逛街的生活大相徑庭，故在磁石板以迂迴曲折的時間線來記錄她的經歷。四次見面訪談，更推翻了二人對長者的刻板印象，「我哋以為一般長者思想好傳統，說話會好多避忌，但即使講起生死嘅話題，佢都完全冇避忌」。

「幸福寄語石」隨機寄到家中

除了磁石板，場內亦有以立體卡、漫畫、拼貼等形式來展示不同長者的人生經歷，有伯伯平日喜歡追看韓劇，也有長者分享太太離世、經常到海傍獻花的心碎經歷；不少長者在年輕時已外出工作「孭起頭家」，老來才重拾夢想，對中學生來說都是很夢幻的經歷。有導賞員坦言，疫情下安排訪談十分困難，部分學校需改為線上訪問，幸好長者都非常「自動波」分享，令學生十分投入，過程大致順利。展場盡頭有一房間，讓參觀者在木頭上寫下自己認為的幸福人生，再在信箱填上自己的地址，主辦單位便會隨機把「幸福寄語」寄到不同人士手上，希望參觀人士能透過別人的祝福文字，反思自己人生。