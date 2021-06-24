53歲阿叔約女網友到旅館幽會突猝死　「恐怖38號房」已第3次死人

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-24 22:00

泰國有汽車旅館近日有男子離奇猝死，但現場消息卻令網民感到心寒！周一（21日）當地1間汽車旅館53歲男住客離奇死亡，他當日約了1位在網上僅認識2天的46歲女網友開房，女子供稱當日兩日相約見面「加深了解」，唯男子喝了點啤酒聊天時後突然倒地，警方到場時已死亡。然而有處理遺體的工作人員稱，他已是第3次到該間「38號房」收屍，他和旅館清潔工都不約而同在房內見到過靈異事件。對此，泰國警方澄清男子的死只是一場意外，相信他患有先天性疾病，詳情有待法醫驗屍。

泰國53歲男子在汽車旅館猝死，有接收遺體的工作人員稱見到床上有黑影。（網上圖片）

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事發於6月21日，泰國北欖府1間汽車旅館發生離奇命案，53歲男子死於旅館38號房內，但現場沒有任何打鬥痕跡。消息指男子是素叻府人，被發現躺在房間，臉朝地板，身穿灰色上衣及長褲，身上沒有傷，他在房內開了2瓶啤酒，還剩下4瓶。

泰國傳媒指，房內還有1名46歲化名A的女子，A說她只認識死者2天，見面前男子從facebook上加她為好友，他們傳訊息聊天調情，之後視像通話，男子自稱是建築承包商，想約她出來見面「加深了解」，2人約好時間後，當時正坐下來一起喝啤酒聊天。

男子當天先到房內等A，他喝了2瓶啤酒後突然說頭痛，然後慢慢倒下來並失去知覺，A不停呼喊想叫醒他都沒反應，唯有通知旅館職員。警方接報到場，發現男子已猝死，身上沒有外傷，現場也沒有打鬥痕跡，初步推斷死者可能患有先天性疾病，但需待法醫驗屍確認。

然而，泰媒到現場採訪時，到場處理遺體的人員透露，他們負責接收屍體及噴灑消毒劑，進門時見到床上有「神秘黑影」，所以他問A小姐案發前死者坐在什麼位置，A小姐回答指在床上，正正是工作人員見到黑影的位置，不禁懷疑那是死者的「鬼魂」。工作人員又指這已是該旅館的38號房第3次死人，他們之前曾在這房間收過2次屍，2人也是死於非命。

另外，有旅館的清潔女工也表示曾在房內遇到怪事，稱試過房間沒有人入住的情況下，見到有1名女子在房內梳頭髮，當時員工之間已引起恐慌，現在覺得男住客猝死的事有很多無法證實的謎團。有泰國記者同樣表示採訪時遇到怪事，稱在現場用手機拍照後離開房間，但轉頭查看照片時，發現找到不到男子遺體的照片，最後不得不回現場再拍一次。不過，泰國警方強調男子的死純屬意外，呼籲當地傳媒不要再傳播靈異故事。

（綜合）