30歲妹自恃全家最細食飯唔畀錢　家姐嬲爆焗請：仲建議食自助餐

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-28 22:00

一家人食飯一般不會「AA制」，輪流「埋單」是常見做法。不過日前有港媽發文大呻，年紀僅比她小1年、已經30歲的妹妹自恃「年紀最細」，每次與家人飯聚也「奉旨唔畀錢」，更不時帶同男友，甚至是男友的媽媽一同食飯。樓主指，當初與丈夫未有孩子，生活負擔不算大也不介意請客，但現時已有小朋友，認為妹妹並無體諒並其處境，從來不會主動提出付款，令她大感「條氣唔順」。

樓主大呻已經30歲的妹妹每次飯聚也不主動夾錢，又不時提議到高級餐廳用餐，更會帶同男友甚至其家人出席，令她負擔極重。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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「一家人出街食飯，最細嘅係咪永遠唔使畀錢？」該名港媽於親子王國討論區發文，稱已經30歲的妹妹僅小自己1歲，已投身社會工作多年，並有穩定男友。不過樓主大呻，家人每月也會相約見面食飯聚會時，妹妹與男友自恃年紀最小，「永遠都冇主動過畀錢」，更不時提議家人到高級餐廳用膳或食自助餐。她續指，由於妹妹的男友出身單親家庭，大時大節妹妹更會帶同未來奶奶一同「做節」食飯，變相令她要多付1人的飯錢。

樓主指以往覺得妹妹年紀還小，加上自己與丈夫仍未生兒育女，負擔相對較小，故不介意代為埋單。可是現時她已有自己的小朋友，生活開支大增，但妹妹與男友仍不願夾錢，「冇話體諒下我哋主動畀返一兩次」，僅於她的生日送上蛋糕示意，「年年我生日咁佢都有買個蛋糕去餐廳畀我嘅，全年唯一有機會食到佢嘅嘢就係嗰個蛋糕」。

一直為妹妹埋單的她直言「條氣好唔順」，認為對方並非缺錢而是小器，「叫佢請不如攞咗佢條命，佢哋已經成日呻窮話要儲錢結婚買樓生仔，如果你問我佢哋係咪真係平時都好慳，我又唔覺得佢哋真係好慳」。

樓主直言對妹妹從不主動埋單的表現感到「條氣唔順」，不少網民也建議她直接要求妹妹夾錢。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民討論，不少人認為樓主妹妹不懂人情世故，直指對方「唔識做」，「你妹帶埋男朋友仲要帶埋男朋友媽咪，已經好唔識做，仲要唔畀錢，真係好意思」、「30幾唔係小朋友啦，俾我會出聲囉」。

亦有人認為樓主如介意為妹妹付款，應直接向對方或家人提出，「同佢講真係好大開支，叫佢夾返錢。㨂食啲唔係好貴嘅中菜，佢應該夾得起吧，你唔開口就永遠硬食喎」、「怕大庭廣眾兜口兜面叫佢夾錢佢會尷尬或唔高興，可以下次聚會前打電話同佢講，問佢可以夾幾多，同佢計好數先」。

同場加映（香港01製圖）

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