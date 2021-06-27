BB女開口第1句話喊「救我，媽媽」　成功救自己一命超奇蹟

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-27 08:30

父母聽見寶寶開口說第1句話，都會感到十分欣喜，不過外國1名媽媽分享指，其女兒出世後第1句說話竟是：「救我，媽媽（Help me Mum）。」令她和家人大感震驚，形容情景恐怖，惟沒想到因為這句話，真的救了女嬰一命。

外國1名媽媽分享指，其女兒出世後第1句說話竟是「救我，媽媽（Help me Mum）」，令她和家人大感震驚，形容情景恐怖。（TikTok用戶「@shawnaannie」影片截圖）

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外國TikTok用戶「@shawnaannie 」日前上傳1段影片，寫道「當你女兒第1句話就是懇求協助，很恐怖」。從影片可見，寶寶躺在她的大腿上，向着鏡頭睜開渾圓大眼，並發出1些牙牙語，又不時伸展小手小腳，但突然她努力地喊出第1句話「Help me，mum（救我，媽媽）」。

影片曝光後震驚網民，不足4日已吸引150萬人次觀看，也有逾3200人留言關注事件，不少人都表示好可怕，「寶寶是發生什麼事，怎麼會學到這種詞」，又指愈看愈心寒。

片主莎娜（Shawna）其後表示，女兒的舉動令她相當震驚，於是立即帶寶寶去看兒科醫生，沒料到醫生發現女嬰的心臟有問題，需將她送到心臟科治療，終透過心臟聽診發現有雜音，女嬰在不到1個月後就接受手術，終能保住性命。女嬰目前已經2歲，漸漸恢復健康。

同場加映：男嬰口中驚現深紅色小洞 英國媽媽嚇到喊衝去急症室 結果笑死人

如果父母發現寶寶喉嚨疑似穿了一個洞，一定嚇到方寸大亂。英國有媽媽在家替10個月大男嬰換尿片時，驚見BB上顎出現1個深紅色小洞，媽媽嘗試伸手入內查看，BB隨即失控尖叫，嚇得她立即開車送BB到醫院急症室求診，怎料當值護士用小電筒一照，爆笑道出擺烏龍真相，令這位年輕媽媽感到相當尷尬。

英國媽媽碧琪（Becky Stiles）在家替10個月大男嬰換尿片時，驚見BB上顎出現1個詭異的深紅色小洞，嚇得她手忙腳亂。（ig「itsbeckystiles」截圖）

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有外國媽媽日前在社交網站大曬幫女嬰製作的美甲效果，只見其指甲弄得又尖又長，目測約1吋長。（facebook圖片）

內地有醫生分享恐怖家居意外，1名1歲幼童誤當通渠劑為玩具，玩耍期間將通渠劑灑到嘴上，嚴重灼傷皮膚，令嘴巴腐爛、疤痕攣縮，傷口其後甚至變形，導致未能進食。