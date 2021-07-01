三伏天灸改善體質及免疫力　仁愛堂中醫解答常見問題｜附療程連結

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-07-01 12:00

文：溫志偉＠仁愛堂醫療服務科註冊中醫師 中醫典籍《黃帝內經》提及「正氣存內，邪不可干」，減低患病機會，從增强體格做起。步入夏天，三伏天灸治療正正是加強身體抗病能力的良方。

夏天最熱的日子，以藥粉混和薑汁製成藥膏敷貼於特定穴位，不用服藥及施針，借助熱性藥物温通經絡氣血，加強身體抗病能力，達致祛除疾病的功效。（資料圖片）

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三伏天灸治療是頗為盛行的中醫療法，並越來越受到廣大市民的青睞，臨床上也取得了確切的療效。不過，不少市民對三伏天灸治療仍抱有疑問，亦不清楚自己是否適合進行治療。

筆者其中一位病人黃燕霞女士已連續3年接受三伏天灸治療，她表示：「天灸治療不但有效改善一直困擾我的五十肩及久咳問題，而且增強了我的體質，減少患上感冒的機會。」

何謂三伏天灸？

三伏天灸是以熱性藥材磨成粉末，並於夏天最熱的日子，以藥粉混和薑汁製成藥膏敷貼於特定穴位，不用服藥及施針，借助熱性藥物温通經絡氣血，加強身體抗病能力，達致祛除疾病的功效。

由於藥物是温熱性質，而以「虛」及「寒」本質為主的疾病在炎熱的夏天，病人病情相對穩定，更易受藥物控制，從而適合進行天灸療法，而比較常見的有以下類別：

↓↓↓即睇【適合天灸療法的疾病】↓↓↓

天灸治療要做幾多次才有療效？

這視乎身體「虛」「寒」的程度有多嚴重，一般建議3年為一個療程，如本身先天不足，或年老體衰，可按情況作更長期治療。如有任何疑問，應先咨詢中醫師的意見。

↓↓↓即睇【三伏天灸是什麼？】↓↓↓

仁愛堂醫療服務科中醫中心本年提供「天灸治療」，詳情請瀏覽：按此

仁愛堂醫療服務科簡介： 仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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