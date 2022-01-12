十二星座｜王力宏事件峰迴路轉　金牛座原來喺呢啲情況必會變心？

有些人在感情裡總是當包容的一方，覺得只要好好經營，任何愛意都能得到成全。但這幾大星座相反，在愛情裡可以說是受不得一絲委屈，每當感受到對方的一絲拒絕或冷漠，他掉頭就走。



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雙子座：雙子座是個很難收心的性格，如果大家一起玩玩鬧鬧，他一定是個最好的萬般玩伴，能讓人無比的快樂。如果他認真和你在一起了，那你就要收斂一下自己日常的作為和處事了。他日常看起來大大咧咧，但絕對是個心細且敏感的人。他能體諒你日常的暴躁和疲憊，但如果你讓他嗅到的是你的不老實和花花腸子，他將不再多給你一絲機會。狠狠地甩掉眼前這個花心的玩意。

天秤座：天秤座如果沒有跟你認真，你過分的冷淡或熱情，都能成為他甩了你的理由。但當他用心地對待你時，他就會變成一面感情裡的鏡子，當你讓他感受到了無條件的偏愛和高度的靈魂契合，他才會慢慢放下戒備，一點點展示自己的感情。但如果時間一長，他慢慢感覺到你的失去分享欲、不再耐煩，他會一夜失望，從此收回所有的付出。開始又用在一起前的那副花花腸子對待你。

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人馬座：感情裡的人馬座真的是個很奇怪的性格，知冷知熱吧他會養成嚴重的依賴習慣，但不准你要求他一絲；不管不問吧他覺得被你冷落了，覺得你外面有狗了。在這種情況下，能夠長久跟他在一起的，總是可以很好地把握一個讓他舒適的分寸感。他雖是個很不計較事兒的性格，但這不代表他在能夠長久包容自己的愛人面前就真的脾氣好，但凡對方語氣、態度有一點不如他的意，他就會直接暴躁！難伺候啊！

金牛座：其實金牛座很多都會單身或者空窗期很長，因為他是個一個人也完全夠了的性子，但如果戀愛了，他也會是一個能陪著戀人過日子的安穩性格。剛開始的時候，兩個人一起窮，他會陪著你一起吃苦，一起奮鬥，都不會有一句怨言。但如果時間長了，日子的苦都堆到兩個人頭上卻一絲希望都看不到，而且有時候對方還會不自覺地把外面受的氣回家發洩到不善言辭的他身上時，那這破日子誰愛過誰過吧。一人吃飽全家不餓不好嗎？

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