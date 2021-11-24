極品懶人發明家　起居飲食全部唔用手　美女親測自動化妝機結果…

當你在廚房看到，一把梳頭的梳子在薄餅上劃拉番茄醬的時候，不要著急打舉報電話，否則，你會錯失一本《躺平絕學》武林秘籍。



玩具火車、塑膠梳子、沒人玩的八音盒……這些平時絕對不會出現在廚房的東西，共同造就了一款能自己造披薩（薄餅）的機器。

不尋常的工具零件，注定了這款機器會超常發揮。它在披薩的製作流程上非常專業，還獲得了資深人士的好評。發明這款自製披薩機器的老哥，是我們的老朋友——來自新西蘭的約瑟夫。 2年前，他用輪胎和蒼蠅拍組裝的自動餵食器，向世人證明懶人也瘋狂……

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一直以來，約瑟夫的機器，在製作食物的過程中總充滿驚喜與童趣。現如今，他發明的腦洞機器已經更新換代好幾波，且個個花招頻出。被更改的是機器的形態，數年來不曾改變的是約瑟夫的人生態度——只要能坐著幹活，絕對不站著。

早前，約瑟夫發明的披薩神器再續懶人神話。全程只需2分鐘，就可以做出醬料、奶酪、香腸、黑橄欖一應俱全的晚餐。他為這款機器取名為「披薩工廠」。火車啟動後，會在旋轉的過程中撞開固定番茄醬的夾子。這瓶擺脫了束縛的番茄醬，伴隨著晃動的繩子開始在麵餅上「畫花」。當瓶子空掉後變輕，槓桿原理讓另一端的梳子落下。伴隨著小火車的轉動，奶酪裝置倒了下來。有一說一，這傾撒的奶酪量多到堪稱「死亡劑量」了。固定奶酪的細桿上綁著一根紅繩。伴隨著旋轉，紅繩打翻了下方的多米諾骨牌，觸發奶酪關閉模式。被多米諾骨牌推出來的小紅球，被火車車頭前的鏟子，從右方送到了畫面左下角，並觸發了新的機關：成功開啟披薩工廠左半面的新地圖。

八音盒開關被打開，芭蕾少女足下旋轉的底座把紅繩捲起。木板被向左拉扯，板子上的香腸在木尺的阻攔下，全都掉落在了披薩上。一顆顆從天而降的黑橄欖鋪在了披薩上方，出場方式令人驚喜，食材搭配令人滿意。顯然，這個披薩工廠有些寒酸，但是，廉價的零件既不會影響一張披薩的口感，也不會降低一個美食愛好者的品味。而吃東西這件事，約瑟夫說不用手，就不上手。夾子+紅繩+玩具火車=披薩投餵器。

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最近半年來，約瑟夫，也把懶人生活的終極追求，放大到了極致。他的另一款作品——全口味自助三明治機器，是一款可以讓看書的人，絲毫不挪動位置，只通過拉扯頭頂的食材，就可以獲得符合自己口味三明治的機器。這款機器的精彩之處是運輸途中跌落的果醬。掉在地上的果醬，引來了約瑟夫家裡的寵物狗。小傢伙在舔舐地板的途中，會把第二處裝置的開關啟動，從而讓運輸環節繼續進行。最後的進食環節，當然要用最酷的翹翹板，和最帥的小鏟車。坐著不動就可以被投食，就是臉有些精彩。

徹底把犯懶貫徹到生活中後，約瑟夫的創作格局被打開了。他的機器不再局限於投餵，最近更是發展業務，上升到了衣食住行。自動扔茶包裝置。泡茶之後懶得扔茶包，用夾子夾住紙簽，另一端連在捲尺上。用沙漏設置倒計時，時間到了之後沙漏會打開機器的開關。捲尺帶著夾子與茶包一路轉到垃圾桶上方。夾子被小錘子錘開，茶包精準掉落到垃圾桶中。自動傳遞遙控器裝置，可以有效避免開口說話、起身、彎腰等動作。一家三口坐在一起時，誰都不用起身，只要拉動旁邊的繩子，小汽車就會把遙控器送到你面前。吃飯時覺得調味品太遠，只需讓對面的朋友輕輕一揮，調料瓶就可以像人猿泰山一樣，搭著繩子盪到你面前。如果房子太小東西太多，平時的可利用空間太少，那麼，就利用槓桿原理，晚上睡覺把床拉下來，白天工作把床升上去，增加立體空間的利用率。

更絕的是，約瑟夫老哥還幫自己經常上班遲到的朋友，發明了一款5分鐘內讓人起床化好妝出門的神器；起床困難戶眼睛已經發光了。鬧鐘響後，沾水的洗臉毛巾直接糊你一臉，叫醒洗臉二合一。還沒清醒不要緊，只需要坐起來，就會有護膚小助手，幫你挖一大塊乳液甩到臉上。約瑟夫的機器就是要解放雙手。所以，幫忙把乳液抹勻的小傢伙，是一把連著電鑽的墩布。墩布糊臉，不過如此。

用墩布其實已經很溫柔了，要知道在這之前，約瑟夫用的是橡膠手套。電鑽一開，巴掌雨撲面而來。最後的上妝環節是神來之筆：轉動的墩布推倒了多米諾骨牌，開啟了化妝機關，一個小滑梯落了下來。滑梯上裝著的是約瑟夫提前設計好的美麗妝容。坐滑梯的小車帶著海綿，像蓋章一樣把彩妝扣在朋友臉上。整個過程全程不到3分鐘，完美解決賴床、化妝一系列可能引發拖延的問題。看著小姐姐精緻美麗的妝容，狂丸陷入沉思。約瑟夫的這些發明，確實說出了一個事實——躺平，是社畜永遠的追求。

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