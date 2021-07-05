情侶共浴女生做呢件事　另一半奪門而出怒提分手　網民：太衝擊了

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-05 23:00

情侶共浴本來是甜蜜浪漫的事，但台灣1對女同性戀人卻在共浴期間因1件事而鬧分手，過程更讓大批網民感到爆笑。該名女網民日前在Dcard討論發文，表示最近與女朋友一同洗澡，她突然屁意來襲，原本只打算放響屁戲弄一下對方，未料最後「玩出事」，女友一怒之下奪門而出，隨即提出分手。

有台女發文，表示日前與女友共浴，其間忍不住便意，最終女友生氣奪門而出。（《難為情》劇照）

該名女網民上周四（1日）在Dcard討論區發文，表示當天與女友洗澡時，突然有「屁意」，由於2人經常互相捉弄，樓主未有多想便腹部用力，想放個響屁，但沒料到最後排出的竟非氣體，而是大便！覆水難收，女友生氣得立即奪門而出，場面非常尷尬▼▼▼

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帖文一出即引來大批網民討論，不少人看後直呼「太好笑」，又指樓主的行為「太衝擊了」，安慰她說分手也許是好事，「那可能也認清了她，不是她的真愛」、「真的不知道該笑還是該安慰妳」。

另外有網民認為樓主的女友只是一時難以接受該「視覺衝擊」，待心情平伏後便會回心轉意，「好狂野喔，是真的噁心，但沒有嚴重到必須分手吧」、「我覺得只是一時之間無法接受那個衝擊，給她一點時間冷靜」、「如果是我大概會叫一下，然後笑翻再安慰對方，人嘛挫屎難免」。

（Dcard）

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