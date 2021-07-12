【唐綺陽每周星座運程】白羊宜做Slash族吸金　金牛嘴賤激嬲愛侶

撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報7/12-7/18】水星進巨蟹，探討內在及原生家庭問題，想要訴說心聲或表達情緒，適合整理心靈內在或家族間的關係，以及佈置居家環境。金星獅子，想要追求美與時尚的事物，演藝圈、政治圈各種消息頻傳，也有一見鍾情的機會。日冥對分高峰期，對立氛圍濃厚，易有抗議的聲浪。
重要星象：水星進巨蟹，金星獅子，日冥對分高峰期
工作注意：獅子、處女、天蠍、人馬
獅子：升官機運高，有貴人相助
處女：適合長遠規劃，別太拘泥在細節
天蠍：走在對的路上，有機會爆發能量
人馬：計劃生變，順應時勢放慢腳步
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桃花注意：金牛、天秤、山羊、雙魚
金牛：別口不擇言，當心小吵變大吵
天秤：收到前任訊息，接觸與否自行評估
山羊：感情迷惘期，秘密藏在心中
雙魚：拒絕溝通會阻礙感情，要有自覺
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財運注意：白羊、水瓶
白羊：多勞多得，適合開發斜槓事業
水瓶：收入減少帶來刺激，有奮起的念頭
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健康注意：雙子、巨蟹
雙子：身兼數職超出負荷，當心過勞
巨蟹：安定自己的內心，好好休息
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】