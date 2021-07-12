【唐綺陽每周星座運程】白羊宜做Slash族吸金　金牛嘴賤激嬲愛侶

【唐綺陽星座運勢週報7/12-7/18】水星進巨蟹，探討內在及原生家庭問題，想要訴說心聲或表達情緒，適合整理心靈內在或家族間的關係，以及佈置居家環境。金星獅子，想要追求美與時尚的事物，演藝圈、政治圈各種消息頻傳，也有一見鍾情的機會。日冥對分高峰期，對立氛圍濃厚，易有抗議的聲浪。