12星座女生愛錯人的機率有多高？人馬性格不合即分手　雙魚愛最大

撰文： 星座屋 最後更新日期： 2021-07-09 11:01

俗話說，男怕入錯行，女怕嫁錯郎，愛情會對人的一生產生巨大的影響，尤其對女人影響更大。愛情是女人終身的事業，而幸福的感情和婚姻往往建立在愛對人的基礎上。只要愛對了人，即使最後兩個人沒有走到一起，餘生留下的也都是美好的回憶。而一旦愛錯了人，就會承受無法想像的傷痛。

在感情世界中，對的人可以給你包容、呵護、寵愛，讓你變得越來越優秀，越來越自信；錯的人只會帶給你消耗、痛苦、折磨，讓你永遠感受不到愛情的喜悅，還會讓你變得越來越卑微，越來越可憐。所以女人在愛情中一定要擦亮眼睛，不要讓錯誤的選擇破壞了愛情的美好，耽誤了寶貴的青春，甚至毀了自己。

現實中無數例子告訴我們，一個女人選擇了一個什麼樣的伴侶，直接決定了未來的感情之路是平坦順利還是坎坷崎嶇。一個女人在感情世界中的判斷能力及感情觀，決定了她愛錯人的可能性有多大。下面讓我們一起揭秘一下12星座女愛錯人的機率有多高。

12星座女愛錯人的機率有多高？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 33 + 33 + 33

白羊女：60%

白羊座的女生有著衝動的性格，經常行動比大腦快，對感情的態度相當果斷，甚至有些盲目。她們只知道遇到了喜歡的人要及時把握，卻忘了去審視兩個人之間究竟適不適合。所以，白羊座女生經常在衝動之下和一個人在一起，經過相處後才發現不合適，閃戀閃分是常態，愛錯人的機率相當高。

雙子女：20%

雙子座女生性格喜新厭舊，很容易對一個人產生新鮮感，也很容易因為失去新鮮感而拋棄對方。所以，雙子女愛錯人的機率不高，反而是要小心自己成為那個「被錯愛的人」。對待感情，雙子女從不強求，隨緣發展。看似感性，實則理性，不會被愛情沖昏頭腦，面對任何變化都能坦然接受，所以，雙子女愛錯人的機率只有20%左右。

獅子女：55%

獅子座女生性格強勢且自信，擇偶標準非常高，對於未來另一半的外形、氣質、金錢、能力、家世、工作......都有著很高的要求。她們認為只有最優秀的人才配得上自己，會自動把一些未達到條件的異性淘汰了。不過，條件再優秀的人也只有相處後才能見人品，所以，獅子座女生還是有一定的機率愛錯人。

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+ 7 + 7 + 7

天秤女：50%

天秤座女生內心善良，在感情中有時候比較感性，容易因為某個異性的一時殷勤而深受感動，有一定的機率會愛錯人，特別是在對方段位比較高的情況下，天秤女很有可能會上當。但同時天秤座女生也有一定的識人能力，因為她們優雅知性的性格也吸引了許多異性的關注，一直以來追求者也不少，所以天秤座女生愛錯人的機率不算太大。

人馬女：70%

人馬座女生愛錯人的機率並不小，主要是由於她們對自己的眼光過於自信，戀愛只看感覺，比較容易動情。有時候只是發現自己和對方有一定的共同語言，或者有相似的興趣愛好，就在對對方沒有充分了解的情況下就盲目戀愛，在一起之後才發現彼此不合。不過，人馬座女生對感情拿得起放得下，一旦發現不合適就會立即抽身離開。

水瓶女：10%

水瓶座女生想法獨立，對感情有著自己獨有的標準，不會輕易被他人左右。遇到心動的人，水瓶女首先會認真審視對方，觀察對方是否符合自己心中的標準。在水瓶女的擇偶觀中，相比起對方的外表、物質條件等，她們更在意的是對方與自己的心靈是否契合，能否成為自己的靈魂伴侶。所以，只有與水瓶女有共同語言的人才能讓她另眼相看，很少愛錯人。

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+ 32 + 32 + 32

金牛女：30%

金牛座女生是一個非常癡情的人，一旦付出了感情就很難收回，所以，金牛座對於自己未來的另一半必然會謹慎選擇，並且會把控好感情的分寸，不會輕易讓自己陷入盲目的愛情中。而且金牛座女生對待愛情十分現實，麵包與愛情缺一不可，因此，金牛座女生的愛情比一般人多了幾分理性，自然很少出現愛錯人的情況。

巨蟹女：25%

巨蟹座女生性格慢熱，對感情謹慎有加，是一個非常沒有安全感的星座。所以，巨蟹座絕不會因為一些小恩小惠就對一個男人敞開心扉，想要獲得巨蟹女的信任，必須表現出足夠的誠意和真摯的感情。巨蟹座會花很多時間去考驗自己的追求者，並且仔細觀察與考量兩個人究竟適不適合在一起，因此，巨蟹座女生愛錯人的機率並不高。

處女女：15%

處女座對感情十分理智，不是一個能輕易被感動的人。想要進入處女座的內心，往往需要通過處女座的重重關卡，嚴苛考核，不少人在這個過程中就已經敗下陣來了。最後能讓處女座愛上的，必然是經過處女座嚴格篩選的對象。火眼金睛的處女座，總是能一眼認出渣男並將他淘汰，所以處女座愛錯人的機率很低。

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+ 30 + 30 + 30

天蠍女：65%

天蠍座女生對愛情有不撞南牆不回頭的執著，根本不知道所謂理智是什麼東西。對於天蠍女來說，每一場愛情都應當轟轟烈烈，人生才不會留下遺憾，因此，她們也是比較容易被愛情沖昏頭腦的一類人，愛錯人的機率相當高。儘管天蠍女有著銳利的眼光，但依然可能因為一時鬆懈讓對方趁虛而入，並且難以自拔。

山羊女：35%

山羊座女生活得中規中矩，連愛情也是中規中矩的。她們有著理性且現實的愛情觀念，時常以局外人的視角去審視自己的感情發展，因此能夠對自己的感情有著比較客觀的認知，愛錯人的機率不會很高。山羊座女生一旦付出感情，就基本不會給自己留後路，所以她們比任何人都怕愛錯人，自然也會盡力規避這種風險。

雙魚女：90%

雙魚座女生在十二星座中是最戀愛腦的，愛錯人的機率自然也直線上升。她們太重視愛情，感情觀趨於理想化，很容易被愛情沖昏頭腦，失去思考能力。可以說，一旦陷入愛情，雙魚女的智商直接降為零。自欺欺人的雙魚女，只願相信愛情美好的一面，卻忽視了愛情背後的缺陷，最後被傷得體無完膚，才發現自己愛錯了人。

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