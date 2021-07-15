湖北男被捕扮暈3天3夜　醫生插尿管掐人中零反應　終不敵警察絕招

民以食為天，疼痛可以忍，但肚餓時要阻止肚子發出「咕咕」聲卻非常困難。內地湖北省1名男子近日因涉嫌詐騙被捕，但後來為了逃避調查而裝暈，其間醫生出盡招數，包括插尿管、針灸等，均毫無反應，最終在3天3夜後，警員在其床邊吃咖哩牛肉飯，他才「失守」忍不住動了1下，事後更坦言「心裏還是想吃一點的」。



湖北省1名男子涉嫌詐騙被警方拘捕，但為了逃避調查，竟假裝暈倒，至3天3夜後才「失守」。（微博影片截圖）

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湖北省公安廳官方微博7月9日發布影片，指孝感市1名男子涉嫌詐騙被警方拘捕，但他為了逃避調查，竟假裝暈倒不醒，即使醫生為他插尿管、針灸、掐人中等，男子均一動不動；最後當地民警只好出動「飯香攻勢」，在男子裝暈3天3夜後，於其床邊吃咖哩牛肉飯，此時男子才有反應，肚子「咕咕」作響。

該名男子目前被警方刑事拘留，據影片所見，疑犯事後更分享事發當下的心情，「當時幾天是沒吃的，心裏還是想吃一點的」。

消息引來網民熱議，不少人看後爆笑，認為涉事男子大可以轉行當演員，專門飾演重症病人，指「最後竟然敗在了吃上，服上加服」、「論1個演員的修養，可以轉行了」、「都給插管了還沒醒也是厲害了」、「永遠叫不醒裝睡的人，哈哈」。也有人直指該男子已超越生理上應有的正常反應，「3天不撒尿，3天不喝水嗎？1天不吃飯就受不了」、「胃裏沒有東西會胃痛」。

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