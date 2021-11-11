雙11光棍節MUJI無印良品好物介紹　亞克力隔板原來還可這樣用

每當路過MUJI無印良品或者NITORI時，都會忍不住進去逛一逛，畢竟這兩家的東西質量好顏值也高。今天，日美醬就給大家總結了必入的MUJI&NITORI好物，性價比高而且非常耐用，一起來看看吧！



MUJI尼龍網眼袋：這個文件袋有內有兩個大口袋，裡面還有三個小口袋，放在桌子上或者地面上可以直接站立起來。頂部還有暗扣，也能手提，有時候所有的東西都扔在包包裡，經常亂的找不到東西，有了MUJI這個袋子就可以收納的整整齊齊，找起來就很方便啦。

並且這個袋子很輕，不用擔心會增加重量，對於沒有夾層的包包，有它再好不過啦！

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MUJI延長電線：充電器太大，經常會擋住其它的插口，用了這個延長線就不會有這個煩惱啦，旅行急用相機電池就可以同時充電了；MUJI溫度濕度計：這款溫度濕度計顏值高，復古小巧，家裡有嬰兒、寵物、植物的話有了它可以及時控溫，更好的呵護小生命，也可以檢測加濕器的使用情況哦；MUJI亞克力隔板：亞克力材質，有兩種尺寸可以選擇，使用的場景非常多，比如用來分隔廚房用具，還能用來分隔購物袋，先將亂七八糟的購物袋按大小分類，然後就用隔板隔開就好了，當然用它放文件夾和書也是可以的。

NITORI木質托盤：這是一個防滑的木質托盤，與IKEA宜家這款網紅托盤比較它更輕薄，再來看看防滑效果，同樣的兩杯飲料放在宜家托盤上的那杯明顯的滑動，NITORI托盤上的飲料站的穩穩的，除了實用，顏值也很高，搭配任何食器都很出色；NITORI收納盒：兩側都有把手，抽拉很方便，有很多不同的尺寸可以組合使用，放在水槽下面收納廚房或者是浴室用具都是完美的選擇，水槽下方的空間被很好的利用，整整齊齊一點也不亂；NITORI可折疊水桶：收納起來很方便，容量卻非常的大，底部有防滑條，側面有掛孔可以懸掛收納，矽膠材質輕盈，手柄很結實，顏值也很好，是日美醬今天覺得最棒的一件單品。

以上就是幾種好物，你喜歡哪一個？或者你有哪些好物推薦，也可以在留言區和大家聊聊哦！

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