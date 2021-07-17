家中驚見神秘樓梯　表兄妹落30尺地底探險　眼前景象嚇倒1500萬人

家中發現神秘樓梯通往地底，你夠膽走下去嗎？美國一名網民在家中意外發現1道神秘樓梯，可通往地下30尺，因而帶着表妹一同出發展開「地底探險」，沒想到眼前竟是1條廢棄的鐵路，令人不寒而慄。他將全過程拍下來並放在TikTok平台分享，至今吸引逾1500萬人觀看。



美國一名網民在家中意外發現1道神秘樓梯，可通往地下30尺，因而帶着表妹一同出發展開「地底探險」，（TikTok「moodycakes」截圖）

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TikTok網民瑪雅（Maya）日前分享一條影片，指住在賓夕法尼亞州匹茲堡的表哥史提芬（Steven）在地牢發現1個神秘的混凝土洞穴，於是2人決定走下樓梯，深入洞穴探個究竟。從影片可見，地下室內有一扇門，門旁掛着一個警告牌子寫道「進入洞穴，風險自負」。

拍片直擊地底探險全過程▼▼▼

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史提芬輕輕踢開門，眼前則是一道通往一片漆黑的樓梯，他對瑪雅說：「我認為這是一個安全的地方，地下鐵路大概在地下30英尺」，但瑪雅則帶點害怕，「我不想下去，那裏有鬼嗎？」，史提芬安慰她指下面什麼都沒有，就只有一片空地，只是下面2盞燈都壞了，提醒她小心」，但瑪雅仍堅持不下去。

史提芬只好不斷回報自己看什麼，他指洞裏有磚牆和鐵軌，然後什麼都沒有，其後前面則有一道隧道，盡頭則被一條街道堵住了，唯有結束這段探險之旅。

不少網民看完影片都表示很心寒，「如果是我在這裏一定嚇倒了」，又指片主怎可能繼續住在那裏，「我好擔心會有什麼人或神秘生物突然出現」，或不時有鬧鬼情況呢。

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家中發現秘道通往地下室，像極電影情節，不過外國有網民就分享類似的奇妙經歷，指近月搬進新居，意外發現地板下竟有1道神秘的樓梯，她戰戰兢兢地往下察看，驚見1個面積甚大的地下室，當中更有些居住過的生活痕迹，令她不禁驚呼「100%確定有人住過這裏！」



潛入地下室拍片全過程▼▼▼

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