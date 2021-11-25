帽事嘅｜半年內淨係拖手女友竟大肚　男網友怒提分手卻成噩夢開端

小編覺得劈腿這件事本身代表了幾件事：一，關係出了問題；二，劈腿者本身的狀態與能力出了問題；三，被劈者本身的內在出了問題。



通常劈腿的人心裡通常在想甚麼？當一段感情出現問題，但又沒有濫到可以讓自己果斷離開，因此進而選擇其他人，去彌補無法從穩交對象身上得到的特質去滿足自己，無論如何劈腿是不好的，因為你等於同時傷了二個人的心。

有台灣網友便在匿名公社分享：「女友劈腿……都上別人的床了，我能不分嗎？可是……」

男網友淨係拖過手女友就大肚？驚悉戴綠帽後想分手先係噩夢開端（點擊放大閱讀原文及網民意見）▼▼▼

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「我說要分手的話，她就以自殘威脅我不准分手，我能怎樣？就是極力安撫繼續在一起，不然看她自殘嗎？可是4~5次下來，真的超不爽，我綠帽戴好玩的喔？結果昨天突然跟我說她懷孕了？」

「Ｘ的！最好是我的啦，每次想到你劈腿劈到別的男生床上去，我根本做不下去！這半年根本最多只有牽手，牽手也會懷孕喔？我鐵了心說要分，然後又重演一次：她用自殘威脅我不准分手，現在是要我怎樣？」

網民怎麼看？「跟她說妳髒髒的我這輩子都不敢碰了，就不要再回頭，不要管了。」「繼續戴綠帽吧！」「真好，要當老爸了！」「管她死不死喔！」

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