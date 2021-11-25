帽事嘅｜半年內淨係拖手女友竟大肚　男網友怒提分手卻成噩夢開端

小編覺得劈腿這件事本身代表了幾件事：一，關係出了問題；二，劈腿者本身的狀態與能力出了問題；三，被劈者本身的內在出了問題。
通常劈腿的人心裡通常在想甚麼？當一段感情出現問題，但又沒有濫到可以讓自己果斷離開，因此進而選擇其他人，去彌補無法從穩交對象身上得到的特質去滿足自己，無論如何劈腿是不好的，因為你等於同時傷了二個人的心。
有台灣網友便在匿名公社分享：「女友劈腿……都上別人的床了，我能不分嗎？可是……」
男網友淨係拖過手女友就大肚？驚悉戴綠帽後想分手先係噩夢開端（點擊放大閱讀原文及網民意見）▼▼▼
+8
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
「我說要分手的話，她就以自殘威脅我不准分手，我能怎樣？就是極力安撫繼續在一起，不然看她自殘嗎？可是4~5次下來，真的超不爽，我綠帽戴好玩的喔？結果昨天突然跟我說她懷孕了？」
「Ｘ的！最好是我的啦，每次想到你劈腿劈到別的男生床上去，我根本做不下去！這半年根本最多只有牽手，牽手也會懷孕喔？我鐵了心說要分，然後又重演一次：她用自殘威脅我不准分手，現在是要我怎樣？」
網民怎麼看？「跟她說妳髒髒的我這輩子都不敢碰了，就不要再回頭，不要管了。」「繼續戴綠帽吧！」「真好，要當老爸了！」「管她死不死喔！」
【延伸閱讀】被戴綠帽仍放唔低 女網友大方包容老公留戀前妻物品 結局極殘忍（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+20
【延伸閱讀】台女派完綠帽想復合 反怪男方「另結新歡」 網民：自作孽不可活（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+6
日本肌肉男慘被戴綠帽 難得大學相戀到結婚決定原諒老婆 結果……超完美男友畀埋手機密碼女友任check 最後竟發現出軌證據喺呢度出軌渣男「有樣睇」 澳洲研究揭4大特徵 伴侶眼大女士要小心？同出軌前夫復婚 竟遭同一小三再度插足 大婆慘被趕出自己家門台妻懷孕6週嚇窒陪診夫:4週前才娶她！醫生以生B冷知識拆綠帽疑雲交友App對象幾好傾但有種神似感？網民亂倫級神展開對話曝光女友自稱大自己兩歲 原來足足11歲 台男煩惱：生日蛋糕插乜數字
【本文獲「爆料公社」授權轉載。】