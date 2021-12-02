天下無不是之父母？累摯愛弟弟離婚含屈而終　家姐怒公審惡魔阿媽

「天下無不是的父母。」父母親一定是對的？容忍剝削自己的父母，只能稱之為愚孝。



網友在社團發文分享與弟弟被母親感情勒索的故事，網友紛紛表示同情及祝福，甚至建議她申請脫離關係……

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網友優莉（化名）於「爆怨2公社」發表：「從古至今都有一些天下沒有不是的父母，父母親說的都是為你好，長大要孝順父母，此類的話讓我已經無法接受。我和弟弟從小單親，我由別人帶大的常常被趕出去，正因如此我們十八歲高中畢業後就開始工作，薪水也交給母親（但媽媽不承認拿過我的錢）。後來我因唸大學自己半工半讀，所以給媽媽錢比較少，我自己留吃飯錢和加油錢而已。我和弟弟想母親也辛苦，所以不會去問錢用到哪裏去。」

「我和弟弟在小學六年中，轉了四個小學，初中轉學二次，我高中也轉學二次，因為經濟問題，但都和弟弟在一起。隨著年齡增長，不管家裡住到哪裡，母親就和鄰居吵架，因為養太多流浪狗太吵太臭，最多時曾養到十五隻以上。後來弟弟經濟獨立一點，就買獨立屋也算定了位，但母親居然把流浪狗養在四樓，也是十多隻。在南部天氣悶熱下，家裡的空氣是壞到以為家里是住狗而不是住人。連弟弟結婚對象都沒給弟弟自由，對於弟弟交往對象沒有聽過媽媽一句好話，也是結束了婚姻，留下一個孩子由弟弟扶養。離婚原因也是錢和媽媽個性，有人結婚要養家，每個月給3萬5千元（台幣，下同），三大節不曾少過，外加獎金，弟弟一直給媽媽錢直到去年病發，才改給5千。這樣媽媽還不滿足！還向小阿姨説謊，説弟弟都沒給生活費，後來姨丈給媽媽20萬。弟弟生病了沒工作如何給錢呢？最難接受的是説：為什麼我一個月賺不到100萬日元？她以為她生的是林志玲嗎？」

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「弟弟去年得了肺癌但非末期，手術後可以在家靜養，但因狗叫聲又臭又吵，讓弟弟無法好好休養。在去年我和弟弟請求媽媽把狗先移走，但給我和弟弟的答案是：她的興趣是養狗和錢。這句話是多麼的傷弟弟的心。媽媽也沒關心弟弟，還跑到醫院向弟弟要錢花。叫弟弟死的要有尊嚴，再一次打擊到弟弟。因為弟弟若走了有50萬可以領。去年弟弟開完刀後，身體虛弱也叫弟弟去保險公司拿20多萬理賠金給她。完全沒考慮到弟弟身體狀況。」

「今年弟弟又因病情惡化住院了三個月，我在國外工作，弟弟怕回台灣危險，一直沒說實話。等我知道回台隔離21夭三採陰後，我就24H照顧弟弟。我答應帶著弟弟一起回家的，可是弟弟成了未歸人了，我只能請禮儀車在家門外停留，我告訴弟弟到家了，請弟弟放心去天堂找阿公阿婆。我在弟弟最後旅程24H小時陪弟弟，直到弟弟知道我太累了，叫我請晚班看䕶，弟弟知道回不了家了。每天看著弟弟哭，弟弟的痛讓我心疼。弟弟雖然不聰明，但是很乖，很孝順，我們感情很好，我知道媽媽是無底洞，我都是偷偷給弟弟錢。只要在台灣的花費我都出。我這麼疼愛弟弟是因為我回台灣沒有我的的床和房間，我一直睡地上，沒墊子沒冷氣沒電風扇，弟弟看我可憐買小風扇和墊子給我睡（我睡在雜物房）。在我和弟弟生命中卻非常幸運的有小阿姨和姨丈一路的扶持和照顧。從醫藥費到塔位，小阿姨二話不説全部一手負責，讓弟弟沒有牽掛。真的生命中小阿姨對我和弟弟比親生母親好一百倍。曾經有朋友問說誰才是我和弟弟的生母？真可悲。」

「弟弟在7/6日去天堂旅行了，不會再痛了。我雖不捨，但對弟弟來説是解脫。我很高興的是弟弟説下輩子要再當我的弟弟，我們約定好了，希望弟弟能記住我。在醫院我和安寧䕶理長一起凊潔弟弟的大體，弟弟身體很軟，我們很快的可以清潔後幫弟弟穿上衣服。媽媽來時是有幫忙弟弟穿衣，但媽媽居然爲了錢和面子，在小阿姨面前說她和安寧護理師整理弟弟遺體。真的有對弟弟那麼好？為什麼當時不給弟弟一個安養身體的空間呢？我真的無法認同天下沒有不是的父母。我每天關在弟弟房間，慢慢的整理弟弟的遺物，丟掉弟弟的東西、我就對弟弟説聲對不起。弟弟的遺言也說希望下輩子我們不要在當她的兒女了，這個媽媽是多可悲啊？我告訴弟弟我會更加努力，我必須走出來，我希望能放下善待自己。」

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