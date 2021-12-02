天下無不是之父母？累摯愛弟弟離婚含屈而終　家姐怒公審惡魔阿媽

撰文：爆料公社
出版：更新：

「天下無不是的父母。」父母親一定是對的？容忍剝削自己的父母，只能稱之為愚孝。

網友在社團發文分享與弟弟被母親感情勒索的故事，網友紛紛表示同情及祝福，甚至建議她申請脫離關係……

癌弟遺言「下世不要再做她兒子」　姐姐怒數阿媽惡行（點擊放大閱讀原文全文及網民的反應）▼▼▼

+49

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網友優莉（化名）於「爆怨2公社」發表：「從古至今都有一些天下沒有不是的父母，父母親說的都是為你好，長大要孝順父母，此類的話讓我已經無法接受。我和弟弟從小單親，我由別人帶大的常常被趕出去，正因如此我們十八歲高中畢業後就開始工作，薪水也交給母親（但媽媽不承認拿過我的錢）。後來我因唸大學自己半工半讀，所以給媽媽錢比較少，我自己留吃飯錢和加油錢而已。我和弟弟想母親也辛苦，所以不會去問錢用到哪裏去。」

「我和弟弟在小學六年中，轉了四個小學，初中轉學二次，我高中也轉學二次，因為經濟問題，但都和弟弟在一起。隨著年齡增長，不管家裡住到哪裡，母親就和鄰居吵架，因為養太多流浪狗太吵太臭，最多時曾養到十五隻以上。後來弟弟經濟獨立一點，就買獨立屋也算定了位，但母親居然把流浪狗養在四樓，也是十多隻。在南部天氣悶熱下，家裡的空氣是壞到以為家里是住狗而不是住人。連弟弟結婚對象都沒給弟弟自由，對於弟弟交往對象沒有聽過媽媽一句好話，也是結束了婚姻，留下一個孩子由弟弟扶養。離婚原因也是錢和媽媽個性，有人結婚要養家，每個月給3萬5千元（台幣，下同），三大節不曾少過，外加獎金，弟弟一直給媽媽錢直到去年病發，才改給5千。這樣媽媽還不滿足！還向小阿姨説謊，説弟弟都沒給生活費，後來姨丈給媽媽20萬。弟弟生病了沒工作如何給錢呢？最難接受的是説：為什麼我一個月賺不到100萬日元？她以為她生的是林志玲嗎？」

同場加映：台妻「拋夫棄7子」再被姦夫拋棄　發長文求前夫復合網民睇到眼凸（點擊放大閱讀）▼▼▼

+10

「弟弟去年得了肺癌但非末期，手術後可以在家靜養，但因狗叫聲又臭又吵，讓弟弟無法好好休養。在去年我和弟弟請求媽媽把狗先移走，但給我和弟弟的答案是：她的興趣是養狗和錢。這句話是多麼的傷弟弟的心。媽媽也沒關心弟弟，還跑到醫院向弟弟要錢花。叫弟弟死的要有尊嚴，再一次打擊到弟弟。因為弟弟若走了有50萬可以領。去年弟弟開完刀後，身體虛弱也叫弟弟去保險公司拿20多萬理賠金給她。完全沒考慮到弟弟身體狀況。」

「今年弟弟又因病情惡化住院了三個月，我在國外工作，弟弟怕回台灣危險，一直沒說實話。等我知道回台隔離21夭三採陰後，我就24H照顧弟弟。我答應帶著弟弟一起回家的，可是弟弟成了未歸人了，我只能請禮儀車在家門外停留，我告訴弟弟到家了，請弟弟放心去天堂找阿公阿婆。我在弟弟最後旅程24H小時陪弟弟，直到弟弟知道我太累了，叫我請晚班看䕶，弟弟知道回不了家了。每天看著弟弟哭，弟弟的痛讓我心疼。弟弟雖然不聰明，但是很乖，很孝順，我們感情很好，我知道媽媽是無底洞，我都是偷偷給弟弟錢。只要在台灣的花費我都出。我這麼疼愛弟弟是因為我回台灣沒有我的的床和房間，我一直睡地上，沒墊子沒冷氣沒電風扇，弟弟看我可憐買小風扇和墊子給我睡（我睡在雜物房）。在我和弟弟生命中卻非常幸運的有小阿姨和姨丈一路的扶持和照顧。從醫藥費到塔位，小阿姨二話不説全部一手負責，讓弟弟沒有牽掛。真的生命中小阿姨對我和弟弟比親生母親好一百倍。曾經有朋友問說誰才是我和弟弟的生母？真可悲。」

「弟弟在7/6日去天堂旅行了，不會再痛了。我雖不捨，但對弟弟來説是解脫。我很高興的是弟弟説下輩子要再當我的弟弟，我們約定好了，希望弟弟能記住我。在醫院我和安寧䕶理長一起凊潔弟弟的大體，弟弟身體很軟，我們很快的可以清潔後幫弟弟穿上衣服。媽媽來時是有幫忙弟弟穿衣，但媽媽居然爲了錢和面子，在小阿姨面前說她和安寧護理師整理弟弟遺體。真的有對弟弟那麼好？為什麼當時不給弟弟一個安養身體的空間呢？我真的無法認同天下沒有不是的父母。我每天關在弟弟房間，慢慢的整理弟弟的遺物，丟掉弟弟的東西、我就對弟弟説聲對不起。弟弟的遺言也說希望下輩子我們不要在當她的兒女了，這個媽媽是多可悲啊？我告訴弟弟我會更加努力，我必須走出來，我希望能放下善待自己。」

【同場加映】台灣超級廢青　發文抱怨阿媽失業唔養自己　廢到網民都唔敢信係真（點圖放大閱讀）👇👇👇

+10
老公畀足家用仍想離婚？　人妻嘆活受氣沒尊嚴網民卻一面倒支持女網友怨前度唔改臉書密碼累佢成日登入去偷睇　網民：兩個都有病老公「微嫌棄」老婆婚後身材走樣　要求沖涼刷背時妻子一舉動回敬友人到訪父斥女兒說話細聲不大方　小孩得有話直說結果全場尷尬…同出軌前夫復婚　竟遭同一小三再度插足　大婆慘被趕出自己家門被孩子嫌棄醜樣太肥不留情　媽媽感崩潰網民獻計教訓這小孩！台灣驚遇超嗱喳早餐店　蘿蔔糕跌落地竟然咁做就當冇事嚇窒女食客

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

爆料公社
熱話
癌症
肺癌
親子
台灣