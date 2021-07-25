BB女半夜呆望一個方向！台星媽簡廷芮睇CCTV還原真相：差點嚇尖叫

簡廷芮（Dewi）因在電影《我的少女時代》飾演校花陶敏敏一角爆紅，婚後育有一女的她，偶爾會趁育兒空檔和粉絲互動，她24日晚間便在Instagram曬出嬰兒床上方的監視器畫面，可以看到女兒一直盯著一個方向看，她事後還原過程崩潰直呼：「我真的差點尖叫！」
簡廷芮透露事情是發生在前一天的半夜，當時和老公正好在聊天，沒想到聊到一半轉過頭望向嬰兒床，她內心突然震了一下：「嚇爛………。」
台灣星媽簡廷芮半夜被B女嚇死全過程。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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原來簡廷芮的女兒不但突然無聲無息地醒過來，「還趴成這樣盯著我們看………………」，附上兩個臉色發青大吼的表情符號，顯見她當下真的嚇到差點尖叫的心情。
事實上，順利生下女兒後，簡廷芮不知不覺開始滿口媽媽經，日前被問到是否覺得生小孩對女生很不公平時，她表示並沒有這種想法，畢竟生不生小孩是自己決定的，本來就沒有任何人能逼女生生育，「雖然我真的就是活生生的例子…以前辛苦練的全部要打掉重練！」但她也因此更有動力、更期待練回產前的體態。
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