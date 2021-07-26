兩夫妻浸鴛鴦浴看似「性福」實情卻好慘？人夫崩潰惹無數網民共鳴

有許多夫妻或是情侶會一起洗澡，但還是有可能會因為習慣的關係，久而久之還是選擇自己洗。有一名人妻表示，老公和她抱怨洗澡時的一件事，讓她百思不得其解，疑惑「是只有我這樣嗎？」，結果引來了一票人認同「我也是！」



一名台灣人妻在facebook群組《爆廢公社公開版》發文，她好奇女生是不是都很喜歡洗很熱的澡，因為她和老公一起洗澡的時候，老公都會抱怨洗澡水的溫度快燙死他了，但她自己則是認為要洗很熱的水才舒服，因此很疑惑「只有我這樣嗎？」

兩公婆齊齊沖涼原來係不幸？台妻PO網表示不解老公為何崩潰 網友卻這樣說（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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此文一出馬上引起網友熱議，不少人認同原po想法「熱的洗完才舒服，我老公也是說我每次都洗太熱」、「+1，不熱不算洗澡水」、「一年四季都洗熱水」、「我也是，還要會冒煙的那種」、「妳不孤單」、「我也喜歡熱水澡，才有肩頸放鬆的感覺」。

除此之外也引來一票人夫、男朋友出聲「老婆洗澡的熱水真的很燙」、「齁，我女朋友也是，燙死了」、「我老婆洗澡的水可以燙豬肉了」、「我老婆洗超熱，睡覺冷氣開很冷，實在不解」、「我老婆也這樣」。

但也有人說「我們相反，我喜歡洗冷的，我男朋友喜歡熱的」、「我都洗冷水澡還要吹電風扇」、「我還是洗冷水澡，除非是下雨天或冬天，才會洗熱水澡」、「我超級怕燙，給人洗頭都說溫水就好」、「我不喜歡洗太熱！我也怕泡溫泉」。

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