40歲女大學生│遭父3度燒大學取錄書斥讀書嘥時間　1個原因續追夢

俗語有云「知識改變命運」，接受良好教育是基層人士向上流的其中1個關鍵因素。惟陝西1名生於農村的女子，少女時代成績優良3度獲大學取錄，卻被父親批評她讀書只是在浪費時間，3度把大學錄取通知書燒毀。少女反抗無望下只好嫁人，成為人妻後幸獲丈夫支持繼續追夢，終在40歲之齡重考，成功獲西安工程大學主取錄攻讀美術，終可圓大學夢。「40歲女大學生」的追夢故事感動不少網民，亦有人慨嘆其遭遇是農村女生的縮影，今天仍續繼存在。



陝西女子湯曉艷多年前曾4度應考高考，其中3次獲取錄取通知書，但遭父親反對而無法讀大學。（微博影片截圖）

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據內媒報道，陝西省西安市43歲女子湯曉艷多年前在中等專業學校讀書，曾考4次高考並3度獲錄取通知書，其中部份考試更要偷偷報名和應考，可惜農民出身的父親卻不支持她讀書，堅持女性應盡快找工作或找戶好人家出嫁，認為讀書只會浪費時間，甚至在她面前燒毀錄取通知書，無論她怎樣反抗都沒有用。

湯曉艷放棄大學夢後，如父親所願工作嫁人，至數年前獲丈夫支持，鼓勵她再次追夢，她便開始每天寒窗苦讀的生活，早上6時就起床起讀書，「一直晚上（繪）畫到12點」，並且要複習文化課，最終成功通過美術聯考，3年前以40歲之齡重考高考，獲西安工程大學錄取，圓夢入讀大學。

湯曉艷的大學之路報道引來大批網民熱議，紛紛狠批其父親思想太守舊，留言稱「好在現在丈夫還支持」、「建議這種父親跟他斷絕關係吧」、「支配慾太強了，自以為是的舉動，真的會對孩子造成嚴重的傷害」、「這是爸？也得虧她老公明事理」、「如果不被燒毀通知書，那個年代讀書出來會比現在更好了」。也有部份人慨嘆湯曉艷幼時的經歷，其實是過去約20年前「大多數農村女孩的一個縮影」，甚至指同類悲劇仍不斷發生。

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