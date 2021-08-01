荃灣樂悠居538呎3房　78萬客廳唔裝電視窗台變囝囝書枱｜裝修實例

文：DIC設計情報中心

【荃灣／樂悠居／私樓】今次介紹位於荃灣楊屋道的私人屋苑樂悠居一個單位，實用面積538呎，3房2廳佈局。單位合共有4人居住，除了主人房及兒子房外亦有一間書房供男戶主日常工作及遊玩之用。為了讓工人亦有屬於自己的休息及私人空間，設計師特意在客廳近玄關的位置設計了一個工人休息空間，同時亦沒有影響到單位的整體設計觀感。



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基本資料：

荃灣樂悠居／538平方呎／３房／工程費用約78萬

打開單位大門，迎面便能看到一組高身白色花線的儲物櫃，同時上層以簾幕作阻隔，以便作為工人在晚上休息的地方，盡用單位樓底高的優勢。儲物櫃旁色彩繽紛的樓梯除了作上落用途，亦是一格格的儲物位置，進一步提升實用性。

由於戶主他們沒有觀看電視的習慣，因此客廳能放置一組橫跨整面牆身的書櫃連儲物櫃放置戶主藏有的大量書籍。而高低不平的櫃面設計亦別具特色，同時與梳化背牆的不規則拼花牆身互相呼應。

戶主要求設計師善用單位的每一吋位置，因此設計師並沒有浪費客飯廳的窗台空間，將其變成兒子日常學習及做功課的書檯，不但能利用窗邊充足的自然光線，靠近書櫃的設計亦彷如把整個客飯廳當作兒子的書房一樣。而為了減低大型傢俬所帶來的壓迫感，設計師在兩組大櫃分別用上了燈光效果，令客飯廳在視覺上更光猛闊落。

單位的每個房間都加了地台來增加收納空間。（設計情報中心提供）

為了加強單位在設計上的個人風格，每扇房門都用了不同的花線設計。因應走廊闊度有限，設計師把主人房房門改為趟門，減低打開門時影響其他人在走廊活動的可能。主人房的設計以女戶主喜歡的紫色作主要色調，配以白色及幾何設計作對比增加柔和感，更加適合休息之用。主人房內亦設有書檯及梳妝檯方便女房主，睡床以地台升高，增加儲物量同時亦可讓睡床利用窗檯空間，善用主人房的所有位置。主人房的套廁則以魚骨鋪法的石紋磚牆身提升設計特色，並以玻璃圍身劃出淋浴空間。

書房內的設計則帶有濃厚的現代化風格。由房門到儲物櫃的花線都以電路板作靈感，再加上少許橙色的線條提升型格感覺。書檯亦與客飯廳一樣利用窗台的位置。書房以上床下櫃的方式作配置，除了可以當作客房使用，如男戶主於書房工作得太晚亦可以在書房內休息，避免打擾女戶主的作息時間。每一格樓梯亦可以獨立拉出，作為額外的儲物空間。

兒子房同樣以地台提升收納量，設計方面則以兒子最喜歡的恐龍做主題，包括床頭板上的屏風，而睡床旁邊的儲物櫃亦有恐龍剪影。為了讓兒子可以展示自己喜歡的玩具及擺設，設計師在床頭設計了一個可以擺放玩偶的多層櫃，讓兒子可以在不同的玩具陪伴下入睡。

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