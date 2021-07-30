家居陷阱！4歲仔房內離奇失蹤　警尋人無果　反鎖玩具箱內窒息亡

家長時刻要注意子女情況，而家居用品亦隨時有可能成為「兒童殺手」！美國猶他州4歲男童瓦利斯（Kache Wallis）日前離奇在家失蹤，祖母找遍房間不果後報案，當地警方一度聯同區內民眾及地區組織四出尋人，在毫無線索下決定重回男童家中搜索，最終在睡房內1個小型玩具箱內尋獲男童屍體，相信他走進箱內被反鎖無法脫困斃命。法醫指男童在箱內窒息死亡，相信是意外，警方初步認為其死因無可疑。



美國4歲男童Kache Wallis在家中離奇失蹤，終被發現困房內玩具箱內窒息死亡。（當地警方圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

這宗悲劇發生在猶他州哈裡肯市（Hurricane），當地傳媒報道，本月25日，瓦利斯的祖母找遍全屋都不見孫兒身影，她後來稱24日晚曾叫孫兒上床睡覺，但翌晨起卻不見他在床上，家人幫忙找遍也沒有發現，決定報警求助。

同日，警方一度將瓦利斯當成失蹤兒童，哈裡肯警方在區內發尋人訊息，市民和社區機構都幫忙尋人。據當時警方訊息顯示，瓦利斯失蹤時身穿白色忍者龜上衣，在家中床上離奇失蹤，家人稱他原本應該在被窩內睡覺，甚至懷疑他被沒有監護權的生母Erika Carrell私下帶走，警方公布生母可能駕着白色俄勒岡州牌照的日立產汽車帶走兒子。

尋人訊息發布短短1個多小時後，當地警方再發布1個更令人痛心的消息，該男童在家中被找到，但已經斷氣。警方交代指，他們在屋內初步搜索時找不到男童，居民及社區組織在區內搜索都完全找不到任何線索，警員遂決定再次搜查男童的家，最終發現他被困在睡房的小型玩具箱內，當時已無氣息。

法醫指男童被困玩具箱時窒息，身上無明顯傷勢，未確定他死了多久，死因是位置性窒息（Positional asphyxia），相信事件是意外。美媒稱男童的女親友在社交媒體透露，該玩具箱非常細小，瓦利斯應該是晚上自己走入箱子內並鎖上，因箱內十分狹窄，他的下巴貼近胸口，最終窒息。親友又解釋，家人原本不清楚那個玩具箱會在蓋上時自動上鎖，故男童失蹤後他們完全沒想到要檢查箱子。警方初步認為男童死因無可疑，但仍會要求男童家屬協助調查。

（綜合）