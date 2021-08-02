長髮、纖腰、豐臀　油站美女誘人背影照瘋傳　真身竟是韓國網紅

去油站入油也能遇上美女！早前韓國網上瘋傳1張照片，拍到身穿長裙的長髮美女去為座駕入油，雖然只有背景，但見她雖身材窈窕，但纖腰配上豐臀十分誘人，引起網民哄動，紛紛好奇地希望可以找到女子的正面照，甚至聲言「油門踩下去就認識了」、「車子刮下去，分期一輩子」。

最後在網民連番努力下，皇天不負有心人地終於找到相中女神的IG，原來她是韓國的網紅「yun_jj」，有超過31萬名粉絲追隨，她平時亦會在IG上打卡分享日常生活，更不時會有性感造型曬身材！



早前網上流傳長髮女的背影照，有美女到油站入油，引起網民熱烈討論。（IG「yun_jj」圖片）

網民成功找到油站美女的IG！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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