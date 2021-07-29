中學生外表下的她原是媽媽　與孩子合照似家姐　韓國網紅童顏稱霸

看似中學生的她竟已是人母！韓國網紅洪瑛琦（IG：kisy0729）身型嬌小只有1.48米高，加上外貌年輕，令人誤以為她還在讀書，但其實現年28歲的她已經有1對「識跑識跳」的子女，是真真正正的「童顏媽媽」。早前她曾帶孩子到沙灘玩，1張母子合照震驚網民，眾人詫異她看上去像姐姐多過媽媽。

洪瑛琦過去曾有不少哄動事迹，例如與小3年的男友交往不久就宣布懷孕，但當時對方還是只有18歲的高中生，現時2人是夫妻。Kisy亦是知名網店店主，曾有3億韓元（約202萬港元）單月營業額的超強紀錄！



洪瑛琦早前帶孩子到沙灘，但合照看起來似是姐姐多過媽媽！（IG「kisy0729」圖片）

洪瑛琦不時都會上載與孩子的合照【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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洪瑛琦亦有經營網店，個人IG有超過84萬名粉絲。（IG「kisy0729」圖片）

洪瑛琦不時都會在IG上發布福利照【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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