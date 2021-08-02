港爸曾半工讀書　望兒子趁早打好英文根基　妻反對：想佢自由自在

學歷貶值下家長往往更加注重孩子的教育。最近有港爸發文，指因為兒子教育方針而與妻子爭執，他認為疫情下兒子學習進度大受影響，希望加強英文教育，方便未來兒子升學及工作。然而妻子卻認為疫情下不應帶兒子到人多的地方，更希望他可以多一點自由自在的時間，甚至稱「讀唔成書都唔緊要」，令港爸覺得妻子未能明白自己的感受。不少網民建議港爸毋須過份緊張，可與妻子認真討論兒子未來的教育方向。



有港爸在討論區上發文，指因為兒子的教育問題而與妻子爭執。（GettyImages）

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港爸在香港討論區上以「老婆唔明，從小開始學英文真係好重要」為題發文，他指兒子「停學」大半年，「學習進度甩晒」，希望可以趁兒子年幼時打好英文的根基，「大個咗無論升學、大學讀書、出嚟社會做嘢，英文都好重要」。他又提到自己小時候家境差，自己當初不知道英文的重要性，後來才感後悔。

不過與妻子分享看法之後，對方卻認為「而家咁樣無問題」，疫情下亦想避免兒子到人多的地方，「更加唔想阿仔咁細個就開始咁Chur，想佢自由自在，就算讀唔成書都唔緊要喎」，2人因此爭執，「傾咗幾次，都嗌交」。得知妻子的想法後，港爸感嘆指「又唔諗下，係邊個捱生捱死先養到佢哋咁大……」，強調自己也是用心良苦，「有無人明我感受？」。

港男指自己因為英文差而需要由基層工作做起，之後再半工讀進修，但妻子卻不希望兒子到補習社學英文。（GettyImages）

港爸又在留言中提到，自己小時候因為英文差而「讀唔成書」，投身社會後要由基層工作做起，之後半工讀進修，過程十分辛苦，「英文呢啲唔由細個開始學，大個係好難學得返㗎」，「所以更加要畀小朋友由細學起」。他更擔心兒子進度明顯落後，「我就係想幫佢追趕進度，但老婆唔想阿仔出去補習社喎」。

有網民留言指港男與妻子雙方都沒有錯，「你啱，你老婆都啱」、「每個人對子女期望都唔同，大家都係為子女好」、「你們兩個都說得對，沒有誰比誰更對」，建議2人認真討論，「坐低搵個機會同大家傾下」、「如果想解決問題，放下成見是必須的」。

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