跳河輕生前突遇靈異怪事　竟獲通靈超能力　齋睇相都可預知未來？

通靈指所謂能與不可見的亡者靈魂，進行溝通對話。 實施通靈的人，稱為靈媒，或稱通靈者，是宣稱具有招魂術、心靈感應、天眼通、意念致動、先知先覺等特異功能，能夠和靈魂對話見面的人。與亡者溝通的嘗試，在人類早期歷史就已經存在。



文：蔡姓網友（發表於靈異公社）

以下我經歷的變化，我不稱為通靈，我比較覺得是一種感知，我也不知道為什麼我會知道這些事情。

幾年前的半夜，我在河堤旁邊突然覺得很想一死了之，因為我經歷了生活上和工作上的重大變化和打擊。那時我不知道為什麼我的生活總是一團亂，我真的很努力在面對生活，可總是在將要有成果時，一切又必須要重來……

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我在河堤旁邊來來回回走了快兩個小時，我坐下來看著河堤，又看看凌晨的天空，我最後仰天問一次老大人（太上老君），我如果走了，會不會就解脫了嗎？當我從地上爬起來，走向河堤時，突然看到河堤映著天空，有一個白影，我仰頭看，祂有著白髮、白鬍子、穿著灰白長袍，然後大腦裡浮現幾句話：「若你想知道，我便都讓你知道。」話語結束後，我便躺在河堤旁，繼續躺著放空到早上，因為我也不知道是我幻想的，還是真的。我只知道以前想不透的問題，突然都被拉成直線，想通了。

從那一天之後我的感知變得很奇怪，記得有一個大陸的同事突然傳一張男生的照片，問我說我看到什麼，我回答：「男人？」她又傳了一張女生照片給我，問我那這一張呢？我回答：「女人？」她傳了第三張男女合照給我，問我說這一張呢？我說：「一對男女？」她改個問法：「如果從感知的角度可以感覺到什麼嗎？」我說：「我就感知到的去說，但我不確定是不是我感知到的那樣，說錯不能怪我，因為我沒有任何依據喔。」她說沒關係，要我感知到什麼說什麼。於是我便說：「男女應該是情侶或夫妻，男生一心想要創業，但應該會屢屢失敗，重點是男生的外型看起來，有可能會有外遇。女生部分個性很強勢，但也很顧家，女生應該比男生有生意頭腦。如果男生真的有外遇的話，女生可能已經發現了，應該會分手或離婚。」

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我朋友說：「男生是她姐夫，女生是她姐，男生目前創業中，但要收起來了，因為虧錢。姐姐是在某一天去公司時，看到公司的監視器，姐夫經常帶一個女生晚上去公司，姐姐懷疑是外遇對象，因為有太多親密的動作。所以現在也在思考要不要去跟男生撕破臉對質看看？但可能會因此離婚。」我說：「給我妳姐的微信，我跟她聊看看？」當下我打電話給她姐，我說：「大姐妳好，我是某某某的朋友，（聊了一會）。我說，以下建議給妳參考。外遇的事情暫且不去拆穿，因為妳老公近期應該會因為那個女生的事情感到愧疚，又放不下手，可能會跟妳提離婚。若真的提離婚，以下幾點給妳參考，首先不要去拆穿外遇的事情，再來就是談的話要去多人的地方，以及不要主動開口跟他要任何東西，就靜靜的看著他。男方會因為愧疚，把現在的房子過戶給妳，這時不要拒絕，直接簽名接受。如果以上說的都應驗了。妳再讓我知道，如果沒有應驗，那就在此先跟妳說聲抱歉。」

過了不到兩個禮拜，剛好4月上旬，她姐打微信給我說：「他們離婚了，她沒有戳破外遇的事情，她老公約她出來談離婚的事情，她依循我的建議到人多的地方。她老公說了很多想離婚的原因，她姐一句話都沒說，等她老公說完後，她同意簽字。當她認真的去看離婚協議書，上面有寫明現在居住的房子要過戶給她。她老公才說明自己準備了兩分離婚協議書，原本外遇的對象堅持反對把房子給妳，但她老公還是因為愧疚，所以想把房子給了她，因為這段婚姻她沒有做錯任何事。」確定離婚手續都完成後，她姐打微信來問我下一步呢？我說：「把房子賣了，妳就有資金去創業了，妳創業會成功，而且妳沒有小孩，可以全心的投入，三年內應該會有小成。」她姐突然問我：「為什麼你會知道我想要自己創業？」我回答：「感知到的。」（但也不是每一次都這麼精準。）

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從那之後，我開始能感知到、看到和聞到一些奇怪的味道，印象中最深刻的是，那時有一個女生同事，她的肩膀總是會灰灰暗暗的，她身上有一種腐肉的味道，初期我還懷疑是不是她太久沒洗澡。她的氣色看起來跟生重病的人差不多，她說她很容易累，也沒啥胃口吃東西，總感覺肩頸很沈重，嘴巴的味道也很重。那時是我第一次接觸到「范謝將軍」，我突然全身起雞皮疙瘩，身體覺得莫名的寒冷，腦海裡模糊的呈現出范謝將軍的樣子，然後說了一句：「她的時間差不多了。」接著突然雞皮疙瘩就不見了，於是我跑去問我同事，跟她說了我剛剛感知到的過程。我同事也說她最近的嘴巴味道確實很重，她有發現她自己怎麼洗都沒有用，她也經常做到跟死亡有關的夢。當天晚上下班後，我們便跑去鄰近的廟宇請示，我們跑了好幾間宮廟擲筊請示，我們不敢問宮廟的人，怕被說我們怪怪的，畢竟我不是通靈者，我也不會處理，我只是有時感知比較準一點。

補充：那時我還上網查，發現有這種感知能力的人好像真的不少，但被評論有真的，也有人覺得是假的，所以我才不敢問。結果這幾間宮廟擲筊出來的結果都是三個聖杯，也就是我所看到的是真的，而同事也真的可能會被帶走。後來我打電話給我爸，我問我爸我下午和晚上所經歷的事情，我爸回我說，不然看妳朋友要不要來中部家裡請示看看。跟同事確認好時間後，我們便開夜車北上回去家裡請示，我爸說老大人（太上老君）說我同事未來會是我的貴人，所以她的問題老大人會主動幫忙處理。於是我跟我同事坐在一邊看我爸處理，過程中我同事打了一個超級大的嗝後，人看起來比較有氣色一點。事後我爸要我們自己擲筊請示看看是不是處理好了，不管是我還是我同事都擲出三個聖杯。之後我爸交代了幾句話：「知道要學會閉嘴，嘴巴閉不上，就打給我跟我講，或是回來擲筊請示。老大人有交代范謝將軍跟你有緣，有空常去城隍廟敬拜祂們倆。」確定都結束後，我們才安心的開車回南下繼續上班。

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