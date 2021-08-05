雨傘放餐廳門口被順手牽羊　事主嬲爆籲小心：偷遮嗰啲人真係勁賤

將濕漉漉的雨傘放在門口是禮貌的表現，但如果被人順手牽羊絕對會覺得氣憤！有網民在討論區上發文，指最近午飯時常常下雨，所以會帶備雨傘外出用膳，並將雨傘放在餐廳門口，但離開時卻發現雨傘被人偷走，直斥「偷遮嗰啲人真係勁賤」，又呼籲大家不要再把傘放在餐廳門口，以免受害。



有網民吃午飯時把雨傘放在餐廳門口，結果雨傘被人順手牽羊。（資料圖片）

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樓主在香港討論區的帖文上提到，他將雨傘放在餐廳門口，「走嗰陣無咗，被人拎咗，搞到我變咗冇遮用」，批評偷遮的人十分「賤格」。他又提到幸好遇上好心餐廳老闆，願意借遮給他回到公司，有空路過時再還遮，否則便無辜變成「落湯雞」。

不少網民都同意樓主說法，甚至表示從來不會把雨傘放在門口遮桶，「自從俾人偷遮，我就遮不離身」、「我永遠不放（遮）喺出面，一定入膠袋跟身，有時冇袋我就放自己腳下，真係好多人好衰偷人哋把遮嘅」、「我帶縮骨遮再放落1個透明膠袋，永遠跟身嘅」。

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