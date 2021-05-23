古人用這些方法驅蚊！掛香囊當香水用　呢樣嘢到今日仍大把人有

撰文： 書摘 最後更新日期： 2021-05-23 12:00

【《古人原來這樣過日子》】全世界的蚊子有三千多種，其中雌蚊子主要以吸人或動物血為食。被蚊子叮咬後，不光皮膚發癢，甚至還會傳播瘧疾等傳染類疾病。所以，每當夏天來臨，防蚊都是生活中時刻需要注意的事。蚊子在地球上已經生存一億多年了，一直伴隨著我們的祖先茁壯成長。兩千多年前的《莊子．天運篇》裡就有記載「蚊虻噆膚，則通昔不寐矣」，表達了對蚊子的痛恨。那古人夏天是如何防蚊、滅蚊的呢？

現代社會有大量方法驅蚊，但在科技不發達的古代，古人又會如何驅蚊呢？（資料圖片）

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煙熏法是古人最常用的驅蚊辦法。蚊子怕煙熏，還懼怕一些特殊的味道。古人發現蚊子的這一習性後，就用煙熏驅蚊。古人發現，燃燒艾草、蒿草的驅蚊效果不錯，而且煙霧不多，味道不嗆人。於是，艾草、蒿草就成為古人驅蚊的常用材料，還被製作成最早的驅蚊工具「火繩」。一直到大陸改革開放前，火繩還在廣大農村地區被使用。秋天人們將結過籽的艾草、蒿草採集回家，像編辮子一樣將其編成繩狀，然後掛在房樑上曬乾，避免受潮。等到第二年夏天，火繩就可以派上用場了，晚上睡覺將其在屋內點燃，驅蚊效果是極好的，

火繩的功能類似初級版的蚊香。至少到了宋朝，古人已經在火繩的基礎上製作出了蚊香。宋代《格物粗談》記載：「端午時，收貯浮萍， 陰乾， 加雄黃， 作紙纏香，燒之，能祛蚊蟲。」從這段記載中我們可以看出，古代「蚊香」裡有雄黃的成分。雄黃是硫化砷礦石，也是古代用途很廣的殺蟲劑。另外，書中還提到了古人在端午時節採集材料製作蚊香，這很有可能與古代端午採集艾草的習俗有關。蚊香的製作工藝在清代進一步提高。晚清時，一個來華採集茶種的英國人曾寫過一部名為《居住在華人之間》的書，其中就有關於蚊香的記載。這個英國人當時從浙江西部去福建武夷山，途中由於氣候炎熱潮濕，被蚊子叮得整夜無法闔眼。他的隨從就購買了一些當地人使用的蚊香，驅殺蚊蟲很有效。他把這一資訊傳回歐洲後，引起了歐洲昆蟲學家和化學家的極大興趣，詢問他這種蚊香是由何種物質合成的。後來，他在浙江定海獲得了這種蚊香的配方─由松香粉、艾蒿粉、煙葉粉、少量的砒霜和硫黃混合而成。是的，含有砒霜，不知道古人燒這種蚊香會不會中毒。

除了蚊香，古人還用香囊驅蚊。香囊在明清時期很是流行，除了有香水的功效，還有驅蚊的效果，因此也成為古代文人雅士和貴族公子的驅蚊最愛。香囊中含有多味中藥，這些中藥的味道具有驅蚊的功效，比如藿香、薄荷、八角、茴香等。這就和今人把「風油精」、「花露水」塗在身上的效果一樣。

古人發明的蚊帳直至今天仍然有大量人使用。（網上圖片）

除了驅蚊法，古人還有避蚊法。我惹不起還躲不起嗎？把蚊子擋在外面！擋蚊子最常用的工具就是蚊帳了。南朝梁元帝撰寫的《金樓子》記載：春秋時期的齊桓公經常在「翠紗之幬」裡避蚊。這裡的「翠紗之幬」就是今天的蚊帳。唐宋以後蚊帳進一步普及。北宋張耒《離楚夜泊高麗館寄楊克一甥四首》詩稱：「備飢朝煮飯，驅蚊夜張幬。」可以看出，蚊帳已是當時居家必備之物。蚊帳在中國使用了兩千多年，其雄風在當下依舊不減。二○一六年里約奧運會時，茲卡病毒（Zika virus）肆虐，而蚊子正是病毒的主要傳播途徑。在其他國家運動員「談蚊色變」之時，大陸運動員拿出了老祖宗的法寶─蚊帳，有效地防止了病毒傳播，也引起了他國運動員的效仿。兩千年前的中國製造，而今也能派上大用場。

此外，古人還有許多種奇葩的滅蚊法，比如在家中大缸內注水養青蛙。蚊子喜陰涼，又需要在水中產卵，所以愛往缸裡飛，一飛進去就會被青蛙吃掉。還有一種「滅蚊燈」，小說《金瓶梅》裡有提及。滅蚊燈吊在蚊帳內，燈盞的側面開有小口，當燈繩被點燃後，就會因冷熱不均產生氣流，蚊帳內的蚊子便會被氣流吸進燈盞內燒死。可以說，與蚊子戰鬥的歷史貫穿了整個人類的文明史。王老師不禁驚嘆古人的聰明才智，也感嘆人類在地球上生存至今的確不易。在此，向我們的先人致敬！

（以上是《古人原來這樣過日子—地表最強的66堂中國歷史穿越課》的內容節錄）

書名：《古人原來這樣過日子—地表最強的66堂中國歷史穿越課》，作者：王磊（麥田出版提供）

作者簡介：王磊（講歷史的王老師）

畢業於東北師範大學歷史系，現任東北師範大學附屬中學的歷史教師。

在教學過程中，他發現學生們對古人的日常生活很感興趣，但平時的歷史教學很少涉及這方面內容，於是思考用什麼樣的方式能更好地傳播這些知識。

從2018年5月起，他以「講歷史的王老師」為名，在大陸抖音APP上專門介紹有關古代中國人日常生活的歷史知識，涉及衣食住行、戀愛婚姻、風俗娛樂等方方面面的內容。腦洞大開的問題，乾貨十足的知識點，再加上王老師作為東北人所特有的幽默講解，讓人忍不住一口氣跟完全部視頻。

出版社：麥田出版