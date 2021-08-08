試當真開騷荷蘭式拍賣售票　$1萬起每24小時減價至最終$10引熱議

買飛睇騷最討厭必定是遇上趕之不絕的黃牛黨！YouTube頻道《試當真 Trial & Error》日前宣佈開騷，表演名為《試當真一週年現場版》（暫名），售票方法採用打破傳統的荷蘭式拍賣（又稱減價拍賣），票價由首日開售（8月9日）的每張票1萬元，每24小時減價1次，直至最後（9月1日）的10元。《試當真》採用香港少見的賣飛方法引來網民熱議，有人大讚「幾好呀，市場決定價格，又可以杜絕黃牛」，但亦有人明言要「一齊企硬等10蚊」。



YouTube頻道《試當真》早前公佈開騷，售票方法引起網民討論。（facebook專頁「試當真 Trial & Error」圖片）

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《試當真》日前公布將於10月26日下午3時及晚上8時在九龍灣國際展貿中心 Star Hall舉行2場《試當真一週年現場版》（暫名）表演，特別之處是「票價全場劃一 ，每24小時下降」，由8月9日早上10時起的1萬元開始發售，之後每24小時減價1次，例如10日、11日、12日的早上10時就分別會減價至5000元、2000元、1000元，最後於9月1日減至只售10元。《試當真》亦直言做法是「認真試下，試下幾平」，以下為該表演的每日門票售價：

【點擊下圖放大即睇試當真不同日期賣飛價格 ▼ ▼ ▼】



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售票計劃推出之後，《試當真》亦在頻道上拍片解釋。短片開始就指「點解票價嚟嚟去去都係嗰幾個價錢？」，不受歡迎的表演會因為定價滯銷，受歡迎的又會有黃牛黨出現，所以希望打破傳統使用新的賣票方法。片中提到，如果門票滯銷就會自動減價至10元，到時他們將會血本無歸，「到底張飛值幾錢，交畀你哋話事」，亦是今次實驗的精粹所在。如果表演最後真的不用虧本，就代表「張飛真係值呢個價，啲錢又落返表演者袋，咁唔係幾好咩」。

定價由1萬元起是因為門票必須要由高於一般市價開賣，亦有可能跌到地底的10元，這樣才算是完整實驗，觀眾只需要選擇心水價錢買票即可，不會有黃牛黨出現，因為「肯買貴啲嘅，佢哋早幾日都已經買咗，未買嘅又有機會等到平價山頂位」。片中又提到如果觀眾不是輸給F5及排隊卻又願意給黃牛一個較貴的價錢，「咁今次嘅實驗就係我同你哋一齊輸畀黃牛」。

《試當真》拍片解釋他們的賣飛方法【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



《試當真》在頻道上拍片，解釋他們的賣飛方法。（YouTube頻道「試當真」短片截圖）

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最後他們亦都提到，表演開賣後觀眾可以在快達票網站上看到各個區域的賣票情況，再視乎座位供應買票。另外頻道的「認真毛」會員將不設優先買票，但可享專屬福利，較貴的門票與較平的門票也沒有優待。

《試當真》的賣飛方法引來網民熱烈討論，有網民認為做法創新，相信可以杜絕黃牛，更指是人性的考驗，但亦有網民質疑做法是否可以達到他們的目標：

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【《試當真》拍片在頻道上解釋賣飛方法 ▼ ▼ ▼】



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Jessica Chan近日出演YouTube頻道「試當真Trial & Error」短片《教父》的女主角，引起連登仔留意。（YouTube頻道「試當真Trial & Error」短片截圖）

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