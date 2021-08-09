奧運喻人生！學戴資穎面對惡意指點　網紅律師：站在場上的不是你

文：呂秋遠 台灣律師

奧運已經接近尾聲，台灣選手在這次的比賽中，取得非常好的成績。不過，比賽就跟人生一樣，總是有人在旁邊指指點點。成功了，多數人會覺得你很厲害，但是少數人會說，你不過就是運氣好。失敗了，仍然會有不少人安慰你，但是也會有一群人在旁邊指點江山，以過來人的身分，給你一些善意或惡意的意見，指出你當時失敗的原因，或者是覺得你本來就不是那塊料。



東京奧運羽毛球女單三甲，分別是冠軍陳雨菲（中）、亞軍戴資穎（左）及季軍仙杜。（Getty Images）

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所以，當我們做事的時候，面對某些人對我們惡意的「指點」，還可以大剌剌的說，是為我們好，我們該怎麼去面對這些人。

第一個層次，當然是「別人怎麼看你」？說真的，這麼多年來，我學會一件事，別人怎麼看你的「別人」，其實不該包括你不認識的人。那些不認識你的「別人」，跟你的人生，一點關係也沒有。講難聽點，不論是他批評你，或是給你所謂的「建議」，大部分都只是讓他自己爽而已，根本不是為了你。他罵你、他污衊你、他指出你哪裡不好，根本就只是為了滿足他自己，哪裡是為了你好？你好或不好，既然他不認識你，跟你有什麼關係？這世界上，不會有無緣無故的愛，但是肯定有無緣無故的恨，不為什麼，就是看你不爽，所以當你落難，當然要來酸你兩句，順便說，「這個人本來就如何，我早就知道了」之類的話。

可是，他根本不認識你，也不知道你在當下做的決定為什麼會是這樣，那麼，他憑什麼判斷你的對錯？當時如果換做他，他會做同樣的選擇或決定嗎？當然可能會。當下那顆球，應該怎麼發、怎麼救？事後都很好講，冷靜的時候也都很好判斷。可是當下的那個人，就沒想這麼多、沒這麼多力氣，只能做了這樣的決定、這樣的回應，他不在現場、不認識你，憑甚麼說三道四？因此，這種人的批評與建議，根本不重要，因為他可能只會紙上談兵，輪到他自己遇到這種情況，他現在給別人的所有建議，通通會忘記。

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這時候你會發現，當你過濾了上述這些人，只是為了彰顯自己優越感的惡意批評後，幾乎所有的負面評價都不見了。為什麼？因為真正認識你的人，就會知道當下的情況有不容易，他們只會心疼你遇到這麼多的困難，這麼多的誘惑，卻仍然盡力克服，而且已經做得很好了。

簡單來說，關於那些不認識你的人所說的話，完全不用在意，而且，講難聽點，這些惡意的栽贓或評論，大概幾天內會被當作八卦在講，幾天後，根本不會有人記得，大部分的人，只在乎自己，頂多是身邊很重要的人，我們根本不是什麼重要的咖，誰會記得誰？只要繼續做好自己的本分，那些評價根本就不重要了。在意你身邊的人怎麼想，才是最重要的事。而他們，會給你的不會是建議，因為你自己最清楚發生什麼事，他們給你的，大部分都會是滿滿的安慰。如果不是給你這些，而是給你嚴厲的批判，那你肯定搞錯了對象，其實他從來沒把你當親人或朋友過。

呂秋遠以奧運比喻人生，成功失敗都有不少塘邊鶴在「指點」你的人生。（黃浩謙攝）

第二個層次，則是「你怎麼看自己」？多數失敗的時候，我們習慣譴責自己，甚至覺得自己不夠好，才會發生這樣的事。可是，那個嚴厲批評自己的自己，可能學習自「童年或是青少年的時候，曾經嚴厲管教我們的人」，這個人可能是父母，可能是老師，他們總是用貶抑、鄙夷的眼神看你，覺得你就是不夠格、你就是不夠好、你就是爛、做什麼都不會成功。久了以後，即使這個人不見了、消失了，我們內心裡還是藏著這個人，他模仿了這個曾經欺負你的父母或老師，在你失敗的時候，就會跳出來跟你說，你果然就是爛、你果然不夠好，難怪會在這時候失敗，辱罵你內心裡的那個小孩子，讓你沒辦法原諒自己。

所以，當內心裡覺得自己就是不好、就是沒資格拿到幸福，這時候就要鼓起勇氣，勇敢的對抗這個藏在自己身體裡的那個負面大人，大聲的告訴他，我本來就很好，你來做，會比我好嗎？少在那邊講這種話了！你不對這個人凶一點，他就會越來越囂張，肆無忌憚的貶低你。

戴資穎親切謙遜，獲得不少球迷的愛戴。（資料圖片／張浩維攝）

人生，總有人會對你說三道四，甚至好像怎麽做都不對。當你面對失敗、攻擊、污衊、霸凌的時候，請記得戴資穎說的話：

「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」畢竟，「我打球是為了自己，只是打球為我帶來了你們！」

你打球，是為了你自己，那個純真、善良、想要實現些什麼的自己，從來就不是為了別人，對吧？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒。（高詩琦攝）

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何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）