8分鐘屯門到中環？港企研氫能飛機　屯門牛先心淡：寧重開飛翔船

【水上飛機（香港）航空／Seaplane Hong Kong／氫能燃料電池／DragonFlyX】不少香港打工仔每天都飽受塞車之苦，港企「水上飛機（香港）航空」最近宣布以香港作為基地，研究、發展及製造氫能（H2）燃料電池的載人級自動駕駛飛行器，希望推動城市空中交通，更預計未來屯門往來中環只需8分鐘。消息一出隨即引來屯門居民關注，惟部份人卻看淡該計劃，笑言「水路都未搞完又搞上天」，寧願重開往返屯門與中環的飛翔船。



不少屯門居民都飽受塞車之苦，抱怨屯門公路經常交通擠塞。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

水上飛機（香港）航空近日宣布，計劃以香港作為基地製造氫能飛機，研製使用氫燃料電池之載人級自動駕駛飛行器，使用潔淨能源之餘，每次補充氫氣2分鐘即可讓飛機續航360公里，另外發展垂直起降的「城市空中交通」；更預料日後由屯門去中環只需8分鐘，大大舒緩交通壓力。不過公司初期計劃以貨運為主，安全性受到廣泛接納後再推出來往中環、觀塘及將軍澳的客運航線。

相關消息隨即被轉載至facebook群組「屯門公路塞車關注組」，並引來許多屯門居民討論，惟大部份人都僅抱觀望和消極的態度，有人估計價格會非常高昂，賺到的時間成本不足以抵過票價，也有網民直指「水路」才能最快舒緩時屯門公路的擠塞問題，要求重啟屯門往返中環的渡輪航線

【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 9

有網民早前表示，最近有朋友搬屋，本以為他搬大屋方便上班，未料對方只打算在港島租住單人小套房。樓主困惑地指，朋友的家人居於新界西豪宅，也有另1個單位出租，他大可收回單位自住或與家人同住，惟友人後來解釋租屋的原因▼▼▼



+ 7

對於大西北居民來說，每朝返工都充滿血淚，特別遇上屯門公路塞車狀況，難免令人絕望。有屯門人曾發起「一人一個改善屯公塞車方法」，大家都發揮創意踴躍獻計▼▼▼



屯門公路苦主創意自救 一人一計解決塞車噩夢：設騎牛專線