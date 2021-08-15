Wetland Seasons Bay｜港島上班族想上車　返工要5:45起身感猶豫

【天水圍／太古城／太古坊／新盤／買樓】疫情下樓價未見大幅調整，想上車就只能考慮較遠的地段！最近有網民在討論區上分享，指有朋友考慮買入位於天水圍的新盤「Wetland Seasons Bay」，但上班位置卻是太古城，等同對角線地由香港的西北去到香港的東南方，每天清晨5時45分就要起床。事件引來網民熱烈討論，建議他應該考慮與上班位置較近的樓盤，又說樓主朋友預留的上班時間太多。



日前開價的Wetland Seasons Bay，於ICC內設有示範單位。（資料圖片）

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Wetland Seasons Bay第1期位於天水圍濕地公園路1號，是新鴻基地產旗下新盤，上周二（10日）公布首張價單，首批涉245伙，實用面積介乎300至795平方呎，折實售價由455萬至1,124萬元，折實呎價由12,375元至18,256元。

樓主表示，朋友於太古城一帶的甲級寫字樓工作。（資料圖片／阮秀君攝）

有網民在香港討論區上以「朋友計過買Wetlands要日日5點9起床」為題發文，說朋友於太古城的甲級寫字樓上班，上班時間為9時正。朋友預計新盤入伙後由出門口到辦公室要1小時45分鐘，因為「上班時間輕鐵唔易上車」，之後再預留30分鐘吃早餐及1小時作起床後準備，最後得出要在5時45分起床的答案。

樓主好友認為繁忙時間輕鐵難以上車，因此需要預留1小時45分鐘的交通時間。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有留言指樓主朋友如果在太古城上班，就應該避免在大西北買樓，「返太古就唔好住天水圍啦」、「冇人叫你咁傻喺港島咁偏地方返工買天水圍新樓」。有人又建議樓主好友應該要買港島區的舊樓，「要住新樓又要負擔到，係要有犧牲及付出嘅心理準備」、「朋友心頭高要買新盤，有夢想係好嘅，但能力遠低於目標就係幻想」。

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