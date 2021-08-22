暗瘡可留永久疤痕要小心　中醫教你從根本治療內外護理要咁樣做！

文：陳曉薇醫師＠中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫師）

痤瘡，亦稱暗瘡，是一種毛囊皮脂腺的慢性炎症性疾病。因痤瘡常發於面部，令皮膚有機會遺留永久性疤痕，影響容貌，故需要妥善處理。中國臨床皮膚病學及中國痤瘡治療指南指出，痤瘡常發於青春期男女，男性略多於女性，但女性發病年齡早於男性，發病率為70%至87%，對青少年的心理和社交影響比哮喘和癲癇的影響更大。



暗瘡常發於青春期男女，男性略多於女性，但女性發病年齡早於男性。(ＧettyImages)

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青年痤瘡常發於頭面、前胸及背部，皮疹初起為針頭大小的毛囊樣丘疹，或為白頭粉刺、黑頭粉刺；處理不當或感染後可呈紅色丘疹，頂端可出現膿疱；嚴重者稱「聚合型痤瘡」，感染部位較深，出現紫紅色結節、膿腫、囊腫，甚至破潰形成竇道及疤痕，或會造成永久性面容缺損。痤瘡的發生受飲食、便秘、青春期、月經期及油性化妝品等多種因素影響，一般病程較長，用單一方法治療，往往無明顯療效，遷延難癒，令患者異常苦惱。

痤瘡屬中醫「粉刺」、「肺風粉刺」範疇。痤瘡的發病多因風熱、肺熱、血熱所致，亦有因血瘀、濕熱、腎陰不足及情志不舒、肝鬱化火等所起。病情常在飲食不調、月經前後內分泌失調、生活不規律及工作生活壓力過重時加重。痤瘡的中醫證型可分為肺經風熱、脾胃濕熱、沖任不調及血瘀痰凝等常見證型，治療上會就不同的證型作出相應治法﹕

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中醫師會透過中醫四診（望、聞、問、切），了解患者的發病經過、生活習慣，辨別其病性病位，針對其個體差異制定治療方案及日常調護方法。即根據個別患者引致痤瘡發病原因的不同，處方相應的內服中藥方劑，或配合針灸治療；同時或會建議患者向營養師進行飲食諮詢等配合療程；部分患者或需要結合西醫皮膚科醫生治療，從而達到更佳的治療效果。護理方面，除了注意飲食之外，亦需要留意日常清潔，如面部清潔及護理。揀選護膚品方面主要以清爽保濕即可，少用過於滋潤的護膚品；床上用品也需要定時清潔（約 1-2 週一次）等。由此可見，治療痤瘡需要全面的內外護理，以達致從根本治療的目的。

中西醫結合醫務中心網頁：按此

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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