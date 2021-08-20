主管針對有案底下屬　當全公司面叫「監躉」　驚動老細結局大反轉

返工最忌到處樹敵，facebook專頁「辦公室日報」近日分享一篇讀者投稿，一名新入職貨倉主管經常呼喝及責罵下屬，從未試過好聲好氣，有日他發現其中1名下屬有案底，隨即針對對方，在其他工人面前稱呼其做「監躉」，對方因而忿而賠錢即時辭職，結果事件驚動老闆，結局還來個大反轉。



facebook專頁「辦公室日報」近日分享一篇讀者投稿，一名新入職貨倉主管經常呼喝及責罵下屬，有日他發現下屬阿權有案底，隨即針對對方，在其他工人面前稱呼其做監躉。（《不可思議》劇照）

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FB專頁「辦公室日報」近日分享讀者Nancy的投稿文章，她任職倉務公司人事部，指公司近日聘請了1位名叫Dennis的新主管，他在工作能力上沒問題，但對着貨倉工人有點「寸嘴」，覺得自己高高在上，她間中到貨倉都親眼看到新主管責罵工人，但對她及其他寫字樓同事則很恭敬及客客氣氣。

終於有一天新主管弄出個「大頭佛」，他查看下屬的入職資料，想根據各人工作經驗分配工作，然後發現其中1名下屬阿權有案底，Dennis立即打電話詢問Nancy：

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過了兩天，有位貨倉工人打電話給Nancy，聲線緊張地說Dennis與阿權打架，Nancy趕到貨倉查看，看到阿權扯高Dennis的衣領，按著他在牆邊，並兇恨地說「警告你！再叫多聲監躉我就唔客氣！」，當阿權發現Nancy與另一寫字樓男同事到場才放手。

Nancy後來從其他貨倉同事口中得知Dennis經常針對阿權，在其他人面前稱呼其做「監躉」，而且Dennis入職入從未試過好聲好氣，平時都是呼喝下屬，不幫手搬貨兼態度「超寸」。阿權隨後表示賠錢也要即時辭職，事件驚動老闆，結果老闆衝到貨倉大罵Dennis及解僱他，更罵Nancy為什麼請Dennis。

新入職貨倉主管Dennis針對有案底的下屬阿權，在其他工人面前稱呼其做監躉，老闆得悉事件立即衝到貨倉大罵Dennis及解僱他。（iStock）

Nancy原本以為老闆是出於正氣，不喜歡Dennis歧視阿權，怕影響公司形象，後來她從一名老臣子及其他人口中得知，阿權以前是江湖大佬，因傷人入獄，而老闆以前亦有江湖背景，阿權正是老闆兄弟的兄弟，出獄後洗心革面獲老闆安排做貨倉工人，貨倉工人給Dennis面子叫他大佬，而阿權其實才是真正的大佬。

Nancy表示，阿權在貨倉很受歡迎，說話不多，愛做實事，其他工人「射波」時，阿權會第一時間衝出來幫忙，工作盡心盡力，沒製造過任何麻煩，工人們對他評價很好。她說，「Dennis叫人監躉的確先撩者賤」，Dennis被解僱後工人們都說大快人心，可惜的是阿權怎樣也不肯重回公司。

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