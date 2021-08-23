爸爸患癌離世　台女父親節傳訊息問候竟顯示「已讀」　結局超感人

癌症離世的爸爸竟然回覆訊息？有台灣網民近日於討論區發文表示，她的爸爸3個多月前因癌症離世，她覺得很難過，還有很多話未和爸爸說，雖然知道爸爸不會看到及回覆，但還是用手機傳送了一段訊息給他，未料過了一會，訊息竟然顯示已讀！



有台灣網民近日於討論區發文表示，她的爸爸3個多月前因癌症離世，其後她在手機通訊軟件傳送了一段訊息給他，過了一會，訊息竟然顯示已讀！（《不瘋不狂不愛你》劇照）

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該台灣網民於Dcard討論區發文表示，她的爸爸3個多月前因癌症離世，8月8日過了第一個沒有爸爸的父親節，她每年父親節都會傳訊息及準備禮物給爸爸，但今年什麼也做不了，覺得很難過。她有很多話想和爸爸說，雖然知道不會有回覆，但還是用手機傳送了一段訊息給他，並在心裏對他說：「我想說什麼你都知道的對吧！」

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樓主後來發現是姑丈回覆訊息，她爸爸生前住在姑丈姑姑家，死後手機由姑丈接收，姑丈收訊息後以語音回覆，問有沒有嚇一跳，還說話安慰她。樓主說爸爸生病期間一直住在姑丈家並由他們照顧，她一直心存感激。最後她希望大家都能好好珍惜自己愛的人，也要珍惜愛自己的人，因為大家都不知道下輩子能否再遇見。

不少網民留言鼓勵及安慰樓主▼▼▼

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