爸爸患癌離世　台女父親節傳訊息問候竟顯示「已讀」　結局超感人

撰文：謝茜嘉
出版：更新：

癌症離世的爸爸竟然回覆訊息？有台灣網民近日於討論區發文表示，她的爸爸3個多月前因癌症離世，她覺得很難過，還有很多話未和爸爸說，雖然知道爸爸不會看到及回覆，但還是用手機傳送了一段訊息給他，未料過了一會，訊息竟然顯示已讀！

有台灣網民近日於討論區發文表示，她的爸爸3個多月前因癌症離世，其後她在手機通訊軟件傳送了一段訊息給他，過了一會，訊息竟然顯示已讀！（《不瘋不狂不愛你》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該台灣網民於Dcard討論區發文表示，她的爸爸3個多月前因癌症離世，8月8日過了第一個沒有爸爸的父親節，她每年父親節都會傳訊息及準備禮物給爸爸，但今年什麼也做不了，覺得很難過。她有很多話想和爸爸說，雖然知道不會有回覆，但還是用手機傳送了一段訊息給他，並在心裏對他說：「我想說什麼你都知道的對吧！」

+5

樓主後來發現是姑丈回覆訊息，她爸爸生前住在姑丈姑姑家，死後手機由姑丈接收，姑丈收訊息後以語音回覆，問有沒有嚇一跳，還說話安慰她。樓主說爸爸生病期間一直住在姑丈家並由他們照顧，她一直心存感激。最後她希望大家都能好好珍惜自己愛的人，也要珍惜愛自己的人，因為大家都不知道下輩子能否再遇見。

不少網民留言鼓勵及安慰樓主▼▼▼

+5
爸爸突想紋身嚇親全家　紋一堆數字原因超傷感　兒子：他真的老了3歲女生日講明要食《獅子王》爸爸死掉造型蛋糕　背後原因超蠱惑爸爸成身債數冚數　問女兒可否代借3萬　台女憂無底深潭：很糾結
請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：35歲凍齡爸爸接15歲女放學　老師嚇親誤認男友　保養全靠一件法寶

35歲凍齡爸爸接15歲女放學　老師嚇親誤認男友　保養全靠一件法寶
+1

同場加映：最愛你卻不開口　台女憶述爸爸兩次流淚經歷　滿瀉父愛引網民共鳴

最愛你卻不開口　台女憶述爸爸兩次流淚經歷　滿瀉父愛引網民共鳴
+8

同場加映：超警世！80歲媽媽留給4兒的遺書瘋傳：我後悔生下你們…

超警世！80歲媽媽留給4兒的遺書瘋傳：我後悔生下你們…
+29
熱話
親子
親子關係
發表評論...