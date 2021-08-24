消費券刺激！人夫呻老婆「失心瘋買上癮」教訓多次無果：就嚟家變

消費券首期2000元已經派發到市民手中，不少人都已經將消費券變成心頭好。有人夫在討論區上發文，直指老婆「失心瘋買上癮」，即使用完首期消費券之後仍然會不斷碌卡購物，並稱「好抵呀」，但人夫認為她只是中了奸商詭計，多次苦勸亦都無功而還。



不少商戶在門口張貼廣告，推出各種消費券優惠。 （資料圖片／黃穎津攝）

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人夫在香港討論區上發文，指老婆「派咗消費券就買買買，好快2000蚊已經用晒」，然後她又用購物的收據換取大堆優惠券，並認為商戶提供大量優惠，即使沒有消費券都會碌卡購買，結果「買完又去換優惠券，根本就係中咗無良奸商啲詭計！」人夫稱已經教訓老婆多次，「但又唔聽，就嚟家變呀大佬，沒完沒了！」

網民們不少都認為問題嚴重，「應該沒救了，祝好運！」、「勸唔掂㗎啦，由佢啦」，又指出人夫老婆「以為日日有2000」、「貪小失大」。最後亦有留言指帖文代表政府的消費券政策收到功效，「政府推廣成功，刺激消費」、「證明政府成功」。

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