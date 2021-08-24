「3.-5.」咩意思？懶人打字法店員一睇𢲷哂頭　網民：老先睇唔明

店家面對客人百百種，只能發揮高EQ精神與對方溝通，台灣就有一名店員表示，收到客人寫出「3.-5.」的文字，還得請客服再次確認是否那個意思，讓她開玩笑說「這樣打字，真的好嗎？」不過當地網友卻說這種懶人打法真的很常用，引起不少討論。



一名女子在Dcard發文表示，自己在IG上面經營小店，常常收到客人的各種奇妙文字留言，除了「ㄋ好我想ㄇ這ㄍ商品（你好我想買這個商品）」的注音文，她貼出了截圖，上頭寫著「還是要2.3.的時候，吃9.的早餐」、「時間改3.-5.不是12.-5.」，表示這段對話真的最難理解，後來才知道「3.」指的是3點，還得請客服再次確認「請問時間改到3點～5點正確嗎？」認為這樣打字「真的好嗎？」

「你尋晚幾.瞓？」懶人打字法惹網民熱議 睇唔明原來係初老徵兆？（點圖放大看原文＋對話截圖＋網民點睇）

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她提到，「以店家的角度收到這樣的訊息確實無奈」，畢竟店家與朋友「不熟」，也非家人與朋友，「應該不需要這樣簡短打字，或是我們應該承受及理解客人自創的懶惰語言。」還說如果店家若也相同方式回應，「會被（Po上）Dcard嗎？」引起網友熱議。

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不少網友留言，認為「真的，（客人）到底有多懶」、「跟家人朋友還好，如果連跟陌生人或談正事都用這種打字方式真的蠻弱智的。」但不少人卻認為「我也覺得蠻正常的」、「蛤，完蛋，我身邊人都這樣打」、「不好意思我9喜歡打3.-5.」、「12.~5.這種打法對G-board（Google鍵盤）很友善」、「現在的年輕人好像會用17.這種用法」、「現在也被同化變成這樣打字了」，讓看不懂的網友直呼「沒想到好好打時間也成為老人的象徵。」

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