MIRROR麥當勞「籃神卡」掀炒賣潮　姜濤、教主簽名卡炒至千元1張

【MIRROR／姜濤／麥當勞／姜B／姜糖 / 盧瀚霆 / 教主 / 神徒 / 呂爵安 / 爵屎】男團MIRROR成員大受歡迎，爆燈人氣令12子成為各大廣告商寵兒。早前麥當勞找來姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出以籃球為主題的「籃神卡」，隨餐贈予使用電子優惠券的顧客。消息一出即惹來鏡粉及一眾「前夫」瘋搶，更掀起繼「姜濤月餅」後的新一輪炒賣潮。「籃神卡」換領期開始後，二手拍賣網即湧現大量轉售或要求交換款式的帖文，其中姜濤及教主的簽名版閃卡更一度炒至天價$1100一張，引來鏡粉熱議。



麥當勞找來姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出以籃球為主題的「籃神卡」，惹來鏡粉及一眾「前夫」瘋搶。（Carousell網站圖片）

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麥當勞早前邀請Mirror成員姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，拍攝以籃球為主題的廣告短片《男兒爭入樽》，其後更宣布推出限量「籃神卡」，供使用電子優惠券的客人換領。

由於「籃神卡」以隨機形式派發，自換領期開始就有不少鏡粉於社交平台發文，希望與同好交換款式。而二手拍賣網站亦湧現大量轉售「籃神卡」的帖文，當中以姜濤、Anson Lo和Edan的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元，不過該帖文極速被刪除，曾被質疑屬惡作劇。

「籃神卡」以姜濤、Anson Lo的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元。（fb截圖）

「籃神卡」有價有市，只要在網上二手拍賣交易平台Carousell搜尋，即可見到大量轉售帖文，有人短時間內已儲齊一套，6款套裝售賣索價高達600元，平均每張100元，連未開封、不知款式的原裝閃卡亦索價每張75元。至於單張放售方面，印有成員簽名的個人造型卡叫價較高，被炒至60至300元不等，而3名成員同框的款式價錢相對較低，約30至40元便有交易。

網上二手拍賣交易平台Carousell有不少賣家出售Mirror「籃神卡」▼▼▼

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就如早前的「粉紅教主」杯墊一樣，不少鏡粉不惜大量點餐「瘋狂食麥記」，以求在最短時間儲齊一套6款閃卡。Fb群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的「前夫」們亦紛紛呻慘，稱另一半為了儲齊「籃神卡」無所不用其極，逼使他們「餐餐食老麥」，只好互相「提醒」小心腸胃健康。

鏡粉們分享各款「籃神卡」▼▼▼

入手「籃神卡」步驟▼▼▼

姜濤早前與經理人「花姐」（黃慧君）為Häagen-Dazs別版雪糕月餅賣廣告，禮盒內的雪糕月餅以鐵盒盛載，每個鐵盒都印上姜濤樣貌，因此被粉絲直接稱為「姜濤月餅」，上月22日預售已秒速售馨，原價548元的雪糕月餅網上炒價動輒過千元。

網上二手拍賣交易平台Carousell有不少賣家出售姜濤月餅【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



姜濤月餅早賣晒 Mirror迷媽怨阿仔買唔到無用 網上炒價超誇張

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姜濤最近為雪糕月餅代言，令該款月餅被喻為「姜濤月餅」，引起不少粉絲瘋搶！（資料圖片）

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姜濤笑言「將自己送給大家、送給粉絲。」

點撃睇姜濤2021年接拍的廣告：

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早前Mirror首次舉辦演唱會掀起全城話題，即使加場仍然一票難求，門票被炒至天價，有個別炒家更開價逾10萬元！《香港01》記者於二手拍賣網搜尋Mirror演唱會門票的相關帖文，發現竟罕有地出現「求飛多過放飛」的情況，可見鏡粉們為了一睹偶像風釆，「有錢都唔賺」，而炒家手上的票較早前亦被買走，故門票極度渴巿。有孝順仔女更出動溫情牌，表明願出8000元，為患癌的媽媽徵求門票，期望能圓姜糖媽媽的心願。



不少Mirror粉絲於二手拍賣網站列出心儀日子、門票價位及可接受價格，期望徵得演唱會門票；亦有賣家以2880元的價格出售票價380元的門票。（carousell網頁截圖）

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有「求飛」買家表明希望為患癌媽媽徵得門票，稱媽媽「唔知仲有冇機會等下次演唱會，但佢真係好鍾意姜濤」。（Carousell網頁截圖）

同場加映：MIRROR+ERROR攻陷屯門 一字排開超震撼 網民錯重點關注呢樣【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



MIRROR+ERROR攻陷屯門 一字排開超震撼 網民錯重點關注呢樣

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粉絲通宵留守商場務求第1時間霸靚位▼▼▼

活動舉行前一天霸位情況▼▼▼

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屯門前區議員盧俊宇日前（21日）在facebook專頁稱，有自稱是姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）的粉絲聯絡他，希望他能派人代她們排隊，以霸到最佳位置追星，引起網民熱議。



MIRROR粉絲要求區議員幫手排隊訊息▼▼▼