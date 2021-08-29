內地女失手機折返尋回　驚見流浪漢自拍照揭好心真相　結局超溫暖

人不可以貌相，單憑外表或身份判斷別人實屬不智！有內地女子日前於微博發文，指有天晚上不小心遺下手機於路邊椅子上，半小時後返回時竟幸運地失而復得。她原以為因正值深夜時分沒有路人發現，手機才能幸保不失，沒料事後竟在電話相簿發現1名流浪漢的自拍照，原來對方曾拾到她的手機，但沒有貪心拿走，並且放回原處待她回來報回。數天後，該女子剛好再遇到相簿中的流浪漢，即時購買食物及水作為禮物答謝對方，並製作影片分享遇到好人好事的經歷，網民大讚事件溫暖人心。



內地1名女子尋回遺失的手機後，驚見相簿竟有1張流浪漢自拍照，其後才得知對方曾拾到她的手機，但放回原處讓她取回，她決定好好答謝對方。（微博「一枚別緻的楓」影片截圖）

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居於西安的年輕女子上周一（23日）於微博帳戶「一枚別緻的楓」上載影片，指上月29日晚上，與友人於當地1個購物中心門外的椅子休息時，不慎遺下了手機。她發現後即時趕回椅子，惟由於已經離開約半小時，她亦早已「打定輸數」，沒料手機竟完好放在椅子上，失而復得的過程令她相當驚喜。

女子當時以為，由於事發時正值深夜，路上沒人留意到她的手機，所以才能失而復得，可是約2天後，她竟在電話相簿內發現1名陌生流浪漢的自拍照，「我當時以為沒有人見過我的手機，然後我突然發現那個流浪漢叔叔的照片」。她想了想，估計流浪漢拾到電話時打算聯絡失主，卻錯誤按了自拍，或因不懂操作最終決定將手機放回原處。

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女子認為流浪漢的好心舉動非常難得，向同學打聽後得知對方不時於遺失手機的位置附近出現，決心要找回對方好好答謝。數天後她回家期間，剛好見到好心流浪漢正在翻找垃圾桶，即時購買食物、飲品及水送予對方以示感激，「謝謝你沒有拿走我的手機」，又承諾「以後我遇到你，還是會給你買吃的」。

女子表示，跟流浪漢聊了一會，對方未有多談，僅表示在事發地點附近流浪，是為了「等一個人」，其後叮囑她要「注意安全」便獨自離開。她事後將找回手機及遇上該名流浪漢的經歷，以「希望世間美好與我們環環相扣」為題製成短片放到微博，記錄這難得的好人好事，同時呼籲朋友及同學若遇到該流浪漢，可以將多餘的食物及水送出。

女子將找回手機及遇上該名流浪漢的經歷，以「希望世間美好與我們環環相扣」為題製成短片放到微博，記錄這難得的好人好事。（微博「一枚別緻的楓」影片截圖）

影片甫上載便引獲瘋傳，不少網民也大讚流浪漢的善舉，「人間溫暖，兩個都是溫柔的人」、「流浪漢很善良，你也很美麗」、「妳太暖了，這些人確實不容易，他沒有拿走本質就是好的」。亦有網民認為，從流浪漢的言談中，感到他並不簡單，「感覺不是流浪漢，是有故事的人」、「精神貧窮跟物質貧窮是兩回事」、「遇到過他，有一次在商場門口把小朋友丟下的風車撿起來別在垃圾桶上，就覺得他有一個火熱的靈魂」。

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