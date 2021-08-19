職場運程｜8月下旬這5星座運勢最強　水瓶要冷靜處女要相信別人

轉眼間，八月就過了一半，是否還有尚待完成的事情呢？日本網站《ananweb》最近就以星座分析，選出八月後半段運勢前5強。把握最後的時間，趁着夏季還剩最後一點尾巴，還有向前衝刺的時間。



最近事事不順？看看8月下旬有沒有轉機吧！（按圖了解）

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第五名 水瓶座

水瓶座的人在這時期，會增加與他人交流的機會。此時最重要的，就是保持着平常心，即使出現平常少見的人事物，也不要亂了陣腳。只要保持冷靜行動，運氣就會站在你這一邊。

第四名 天秤座

過往懸而未解的事物，或許能在這時看到轉變的契機。在自身狀況不錯，又有運氣加持之下，可以多積極挑戰各種事物。平常覺得感到難以跨越的部分，正好趁這時迎刃而解，大步向前邁進。

第三名 獅子座

獅子座在這時期多虧了好運勢，本人也顯得意氣風發。不過在得意之餘，還是要記得多加注意腳下，別被沖昏頭而太過躁進。按部就班慢慢來，小心翼翼才是上策。

第二名 處女座

與人際間的交流愈加頻繁，充實人脈之餘，還能多接觸到不同面向的事物。包括自己的家人、戀人在內，要好好珍惜這些重視自己的人，並且放心信任他們，更能打開運勢。

第一名 雙魚座

榮登最強運的雙魚座，在此時運勢可說好到連自己都不敢置信。為了達成目標，又或是做好迎接機運的萬全準備，盡可能保留好精力，例如培養早睡早起的習慣，別把自己浪費在無謂的地方最是理想。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】