姜濤巴士｜西多士二號車牌+首班車時間曝光　1次過捕捉可以去呢度

【超感應學園／2A／106／6131／UU4974／6153／UX527】姜濤新劇《超感應學園》即將播出，姜糖們為了應援偶像新劇，決定包起兩部新巴巴士的全車身及車廂內廣告，幫偶像宣傳新劇，並命名巴士為「西多士號」。新巴更特意拍攝姜濤巴士的製作過程，並公布巴士的預定行駛路線，方便「很想去捕捉他」的各位粉絲。有姜糖亦分享可以同時捕捉這兩部姜濤巴士的最佳打卡位置，同時亦都提醒其他人拍照打卡時要小心不要影響別人。



姜濤巴士西多士號其中1部已經於昨日（8月30日）啟航，旋即引起網民關注。

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facebook專頁「新巴城巴 NWFB and Citybus」昨日（30日）上載短片，分享姜濤巴士的變身過程，並帶大家預先欣賞車廂內外各項與姜濤有關的細節。新巴在帖文上亦提到，「西多士號」的車隊編號及車牌為6131及UU4974，「西多士二號」的車隊編號及車牌則為6153及UX527。

姜濤香港後援會亦有在facebook專頁上發文，提到他們「安排了2架新巴巴士車身內外全包讓姜糖搭乘，坐上西多士號一起感應劇集畫面」。帖文提到兩部巴士分別行走2A及106線，其中行走2A的巴士已經於昨日傍晚啟航，而行106的巴士今日（8月31日）投入服務，首班車將於下午5時33分於小西灣藍灣半島開出，廣告將維持至10月10日完結。

後援會亦提醒，「請尊重其他乘客，避免喧嘩造成騷擾」，同時感謝姜糖們一起促成是次應援。

想知道姜濤巴士西多士號去咗邊？即學用手機App「ACROSS」尋走行蹤！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼

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姜濤巴士除了車身有大大個姜濤外，車廂內的設計亦費盡心思，因為在梯間、車內牆壁、椅背、天花板等位置全部都有姜濤的樣子，特別是下層關愛座位置更是直接與姜濤對望，十分誇張！

姜濤巴士行駛的2A線來往耀東邨及灣仔（北）， 106線則來往小西灣（藍灣半島）及黃大仙。有留言提到，如果想一次過捕捉兩部巴士，可以留意兩條線都有行走的路段，即由銅鑼灣維園至西灣河一帶；如果想看到巴士的車頂廣告，更可以留意上述地點的行人天橋位置。

姜濤巴士自然引來姜濤們的心心眼，大讚巴士設計超正，「好勁嘅姜濤巴士，車身車頂裏裏外外都是西多士」、「感謝FC及糖們又成就1個震撼巴士應援，期待踏上幸福巴士」、「希望搭到呢架車，同西多士一齊搭巴士」。有人在留言中提到自己等了足足1個小時，成功登上姜濤巴士。

同場加映：過去姜糖為姜濤慶祝生日時，亦有姜濤電車出現！ 【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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姜濤早前與經理人「花姐」（黃慧君）為Häagen-Dazs別版雪糕月餅賣廣告，禮盒內的雪糕月餅以鐵盒盛載，每個鐵盒都印上姜濤樣貌，因此被粉絲直接稱為「姜濤月餅」，上月22日預售已秒速售馨，原價548元的雪糕月餅網上炒價動輒過千元。

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姜濤月餅早賣晒 Mirror迷媽怨阿仔買唔到無用 網上炒價超誇張

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點撃睇姜濤2021年接拍的廣告：