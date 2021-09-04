最強情敵│男友仍愛初戀女友　台女超介意　網民籲分手：別當備胎

相愛貴乎坦誠，但坦白說出內心情感想法，卻可能會影響雙方感情。有台灣女生近日於討論區發文表示，男友與初戀女友交往6年，來後因女方到外國讀書而分手，男方極力挽回不果，分手2年後才與樓主交往，但2人在一起約3個月後，男友向她坦白仍愛着前女友，但前女友已不可能與他復合，叫她不要想太多。樓主對男友仍深愛初戀情人的心態感到介意及難過，因此發文問：「男友還愛着前女友這件事，真的有關係嗎？」不少網民認為男方心中有着最愛，只當樓主是「後備胎」，勸她分手算了。



台灣女生表示男友坦言仍愛着已分手的初戀女友，但現時只有她，要她不要想太多，她發文問應否介意這件事。（《前度》劇照）

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該名台灣女網民近日於Dcard討論區發文，她表示男友與初戀女友交往6年，後來女方到外國讀書，2人異地戀1年後，女方提出分手並封鎖他，男方最終無法挽回感情。分手2年後，女生與男方認識及交往，但在一起約3個月後，男友卻坦言仍愛着前女友，令她深感不安。

男友向樓主坦白仍愛初戀女友▼▼▼

樓主續說，現時交往快要2年了，數天前她看男友手機，發現男友一直以來都在搜尋前女友及其家人，甚至會從各個社交平台下載前女友的照片，在記事本寫下對前女友的思念，前前後後愛着前女友達10年。

惟男友表示，他與前女友都已過去了，不可能復合，他現在只有她，要她不要想太多，但樓主內心其實是很介意及難過，「很像一根卡在心裏的刺」。樓主指事件沒嚴重到要分手，她與男友在一起大部分時間都是開心的，遂問其網民到底應否在意這件事。

不少網民留言表示樓主當了備胎，在這段感情很卑微和不對等，大部分人都不建議樓主交往下去，有人直接指出「這世界那麼大，你非得要跟一個心裏從來都不是妳的人在一起嗎？」

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