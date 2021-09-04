舊公司拒發離職證明　打工仔缺文件未能返新工：點解要斷我米路？

轉工最理想當然是好來好去，但偏偏有舊東家末必讓你走得安落！有正值新舊工交接期的網民於討論區發文，指與舊公司關係不差，但離職後老闆卻拒絕提供離職證明，更要求樓主的新公司以電郵查詢，指做法是「正常流程」。樓主大呻因缺乏相關文件，而未能順利入職新公司，感到非常為難，不禁怒呼：「點解要斷我米路？」



有打工仔呻離職後未獲舊公司提供離職證明，影響新工作的入職手續，感到非常為難。（《上司實習生》劇照）

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該網民於連登討論區以「老細唔肯出離職信畀我，搞到我冇咗份新工！」為題發文，表示花了1個月，經歷4次面試終成功獲新公司聘用，遂向舊公司提出辭職，並於最後工作天前2星期，以電郵向2名老闆要求提供推薦信及離職證明。他指2名老闆直至最後上班日亦沒有回覆，「咁我就問老細A點算，老細A就推返個波畀B，話呢啲嘢唔會負責」。

樓主於是再次向老闆B發電郵，表明新公司要求他提供離職證明才能辦理入職手續，「證明我返工之前已經離開咗舊公司，時間上面冇重疊」。直至本周二（31日），樓主仍收不到任何回覆，只直接以訊息聯絡老闆B，惟對方卻指公司不會提供離職信，反指若樓主的新僱主想查詢聘用證明，可以電郵聯絡他，更指相關做法是人力資源行業的「正常流程」。

點擊看樓主與老闆B對話：

樓主對該說法感到匪夷所思，「呢啲係我自己啲個人資料，點解要佢問？」，但礙於急需辦理入職手續，只能再次要求老闆B幫忙，又曾要求對方改為提供其他文件如報稅表等作為證明，而新公司的同事亦同時發電郵查詢他的離職證明。不過他指老闆B看過訊息後完全沒有回覆，「唔知係已讀不回定係不讀不回」。最終樓主大呻，因未能向新公司提供離職證明，未能順利辦理入職手續，「本身我禮拜三返新工，𠵱家我冇得返住」。

他不禁質疑舊東家的老闆存心留難，「離職證明咋喎，兩三句、講下我幾時入職幾時離職、做咩職位，揼個公司印就完了，我覺得佢擺明玩嘢」，又坦言過往一直盡心盡力，「其實我同舊公司喺離職前關係一直都幾好，點解要斷我米路？」。

樓主質疑舊東家的老闆存心留難，大呻因1封離職證明未能順利入職新公司。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

帖文引來一眾同為打工仔的網民討論，有人認為樓主的舊公司不近人情，但新公司硬性要求離職證明才能聘用也是不懂變通的表現，「兩間都係黐線公司，舊公司又真係冇義務幫你寫，不過你話本身關係唔錯，咁都唔幫道理講唔過去」、「新公司都好似怪怪哋，如果佢要check你紀錄證明你冇做假，佢本身都會自己去問你舊公司查返，唔係嘅話你自己整封假嘅公司信出嚟都得啦」。

事實上，現時《僱傭條例》沒有規管僱主在僱員離職時，必須發出工作證明，亦沒有規範工作證明的內容。如僱主拒絕提供離職證明，打工仔可利用以往工作的糧單、稅單或強積金供款等文件，證明在該公司工作的時期。同時打工仔亦可引用《個人資料私隱條例》提出資料查冊，要求前僱主提供牽涉並個人私隱的文件，包括該年度列有其聘用時期的報稅文件，而僱主則需於40曆日（Calendar Day）提供資料。

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有打工仔分享指，遇過1位經紀邀請他轉工並協助面試等，但在傾談期間發現樓主原公司褔利更吸引，忍不住待樓主離職後即應徵其職位，有網民笑言「經紀果然食過夜粥！」。



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