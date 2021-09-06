打工仔想劈炮唔撈　徵集最霸氣辭職方法　賠3個月糧即走未算最癲

撰文：謝茜嘉
出版：更新：

在公司盡心盡力工作卻得不到重視，不少人都會想「劈炮唔撈」，有網民在討論區發文表示最近想辭職，因此想收集廣大網民建議，有什麼辭職方法是最霸氣，帖文隨即引起網民熱議。

有網民在討論區發文表示最近想辭職，因此想收集廣大網民建議，有什麼辭職方法是最霸氣。（《受夠了！ 我要炒老細》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民於連登討論區以「見過辭職得最霸氣嘅人係點」為題發文，他表示最近想辭職，想先計劃定一個最霸氣的辭職方法，因此詢問其他網民有沒有例子參考。

不少網民紛紛留言分享最霸氣的辭職方法，例如「封辭職信同支票車落老細個嘴」、「喺老細面前燒封辭職信畀佢」、「朝早打返公司話唔撈」、「幾個人一齊擺低錢即走」，不過這些方法霸氣的同時卻顯得很不留情面。有網民則貼出相片分享見過有人用毛筆寫辭職信，該封信字體秀麗兼富有文采。

有網民貼出相片分享見過有人用毛筆寫辭職信，該封信字體秀麗兼富有文采。（「連登討論區」圖片）

更多霸氣辭職方法▼▼▼

+14
辭職日Last day最後半個鐘突收通知被炒　打工仔搲爆頭：咩玩法？慳家女上司中六合彩　賠錢辭職買豪宅　半年後因1個原因重投職場疫情下堅持出國影婚照　稱隔離1個月都要去　準新娘：最多咪辭職馬檻keeper實況　青年、西裝友嫖客多　港男頂唔順呢樣即日辭職公司九龍灣搬上水致辭職潮　事主解構士氣低迷真相　求介紹觀塘工
請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：連登仔睇錯更表4個月自製WFH：老細唔記得咗我　最後結果超意外

連登仔睇錯更表4個月自製WFH：老細唔記得咗我　最後結果超意外
+11

同場加映：網民熱議公司有幾落後　冇得上網人手簽到　頭兩位如時光倒流30年

網民熱議公司有幾落後　冇得上網人手簽到　頭兩位如時光倒流30年
+16

同場加映：主管針對有案底下屬　當全公司面叫「監躉」　驚動老細結局大反轉

主管針對有案底下屬　當全公司面叫「監躉」　驚動老細結局大反轉
+3
熱話
本地熱話
職場熱話
發表評論...