打工仔想劈炮唔撈　徵集最霸氣辭職方法　賠3個月糧即走未算最癲

在公司盡心盡力工作卻得不到重視，不少人都會想「劈炮唔撈」，有網民在討論區發文表示最近想辭職，因此想收集廣大網民建議，有什麼辭職方法是最霸氣，帖文隨即引起網民熱議。



有網民在討論區發文表示最近想辭職，因此想收集廣大網民建議，有什麼辭職方法是最霸氣。（《受夠了！ 我要炒老細》劇照）

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該名網民於連登討論區以「見過辭職得最霸氣嘅人係點」為題發文，他表示最近想辭職，想先計劃定一個最霸氣的辭職方法，因此詢問其他網民有沒有例子參考。

不少網民紛紛留言分享最霸氣的辭職方法，例如「封辭職信同支票車落老細個嘴」、「喺老細面前燒封辭職信畀佢」、「朝早打返公司話唔撈」、「幾個人一齊擺低錢即走」，不過這些方法霸氣的同時卻顯得很不留情面。有網民則貼出相片分享見過有人用毛筆寫辭職信，該封信字體秀麗兼富有文采。

有網民貼出相片分享見過有人用毛筆寫辭職信，該封信字體秀麗兼富有文采。（「連登討論區」圖片）

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