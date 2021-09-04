14歲陸女患罕病「面珠墩巢哂皮」老過阿媽！慘遭同學歧視當正怪物

看起來比50歲的母親還老！大陸河南一名14歲少女罹患怪病，臉部嚴重衰老，看起來像一名70歲阿嬤，站在母親身旁還更顯老，罹患怪病的她求助多間醫院治療，但至今沒有效果。



少女父親為了女兒不再承受外界異樣眼光，就算賣房也要治好。 少女依依上河南電視台節目《小莉幫忙》說明自己的病況，畫面中的她面容衰老，皮膚鬆弛長滿皺紋，還帶有深沉的眼睛細紋、法令紋，看起來一點都不像是14歲，在50歲的母親身旁更顯老。

網民一睇即留言：真係好慘！14歲陸女患罕病「面珠墩巢哂皮」老過阿媽（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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依依哭著說，她今年14歲了，也因為怪病常被說壞話，不過也結交到真心的朋友，當她被嘲笑時會站出來幫忙，讓她非常感動。由於即將上高中，依依內心卻一點都不雀躍，因為到了新學校會遇到陌生人，害怕再遇到同儕間的惡意，被取一些難聽的綽號。

依依母親回憶說，女兒中學時，會被很多同學趴在窗戶上看著，長期下來飽受精神壓力，讓孩子根本不敢往窗戶外看，女兒甚至跟她抱怨過「小時後為啥不把她丟了」，這一席話聽得她很揪心。依依哽咽地說，她希望把病治療好，能交到更多真心的朋友，「也希望爸媽跟哥哥都好好的。」

為了女兒不再受外界的歧視，獨自承受異樣眼光，依依父母從來不放棄，積極帶女兒求助醫院。依依父親流下男兒淚說，「我哪怕把房子賣了、車賣了，傾家蕩產也要把病治好」，只要還有一線希望他都不會放棄。

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