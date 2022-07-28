明明叻到爆但唔想出位嘅4大星座　山羊座一個原因寧願畀缺點人睇

這些星座一邊做著光芒萬丈的事，一邊在心頭祈禱：「別看到我，別看到我，別看到我！」



處女座

大多數處女座對優秀的標準本來就很高，一般人感覺挺不錯了，他還常常不滿意。這種情況下，再被戴上一頂高帽子，那簡直讓他有了一種「我必須無所不能，否則辜負了天下人」的巨大壓力。

不想讓人失望，寧願不曾被期待，想生活得更輕鬆，他選擇默默發光。

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天蠍座

喜歡暗中觀察，而不是在聚光燈下表演，否則大天蠍還凹什麼神秘人設？原因當然不是這樣，而是自保意識很高的他很早就明白一個道理——「槍打出頭鳥」。並且一旦暴露太多，會被抓住弱點任人宰割。

天蠍是很謹慎的人，所以只想悶聲做大事、發大財。

山羊座

抗壓能力強的山羊，面對誇獎卻像幹了虧心事一樣，特別容易害羞和尷尬，寧願被講缺點。他這人心思比較重，很敏感和在意周圍人的感受。

如果當眾受到表揚，他首先會擔心是否讓其他人感到不舒服，害怕被人認為能力不足而取笑，或者因此就被討厭了。

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巨蟹座

情緒，是巨蟹逃不開的宿命，特別容易被它牽著鼻子走。一旦發現在被人觀摩，就特別容易緊張，原本駕輕就熟的工作變得手忙腳亂。

而且無論是別人的信賴、期待、崇拜還是別的，對他來說都是人情債，他需要去照顧每一種感受，反而影響了做事效率。

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