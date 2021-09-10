港女因病做手術失聲　買外賣被情侶羞辱　暖心老闆一句霸氣反擊KO

有愛心及懂得體諒別人是做人的美德，有網民於討論區發文表示，她最近因病做了手術而失聲，只可發出「咦咦呀呀」的聲音，她日前去經常「幫襯」的店舖買外賣時，一對同樣買外賣的情侶顧客覺得等她下單等得不耐煩而羞辱她，除發出不屑的聲音，更用肩膀撞她。老闆目擊過程，立即斥責該對情侶：「走啦唔做你兩個生意，咁黑心」，更提供了私人電話號碼給樓主方便她日後下單，令樓主感動得忍不住哭出來，大呼「人間有愛」。



有網民於討論區發文表示，她最近因病做了手術而失聲，她日前買外賣時被一對情侶羞辱，幸得老闆及食客幫助反擊。（《大茶飯》劇照）

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該名香港女網民於台灣Dcard討論區以「講唔到嘢…有罪？」為題發文，她表示最近因病做了手術而失聲，只可發出「咦咦呀呀」的聲音，她日前去做手術前經常「幫襯」的店舖買外賣，該店老闆也認得她，她於店門口向老闆招手，當時一對20多歲情侶站在她後面，同樣想買外賣，男子見到她揮手及跳起，向女友小聲地說了句「條女做乜X」，樓主聽到瞬間感到尷尬。

該對情侶羞辱樓主，老闆、食客齊幫忙反擊過程▼▼▼

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樓主獲老闆及食客幫助，反擊情侶的無禮羞辱，她眼泛淚光地向老闆及食客鞠躬感謝，她稱失聲後一滴眼淚都沒流過，但這次忍不住哭了一陣子。她說，不會公開這間店舖的名稱及位置，因老闆以前經常向她說已經夠多熟客兼想低調，不過她也想透過這帖文稱讚老闆。

不少網民留言為樓主打氣，「樓主保重！呢啲人唔值得嬲！」、「樓主冇罪！係嗰兩條友冇家教，樓主唔好放喺心上面」、「抱抱樓主！」，有網民則讚賞幫助樓主的老闆及食客，「人間有愛，有人會恰弱者，但同時都會有人挺身而出」。

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