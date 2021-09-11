小巴司機位旁放水杯　轉彎時一滴都沒倒瀉　網民驚嘆：拓海轉行？

「一滴都唔好瀉出嚟，唔係你今晚唔好返屋企。」近日一段在小巴車廂內拍攝的短片於網上瘋傳，只見司機座位附近擺放了1個膠杯，杯內裝有水但沒有蓋子，當小巴轉彎時竟1滴都沒有瀉出來，獲網民大讚高手，更令人即時想起經典賽車電影《頭文字D》的劇情對白，不禁問「拓海轉行揸綠Van？」。



一段在小巴車廂內拍攝的短片於網上瘋傳，只見司機座位附近擺放了1個膠杯，杯內裝有水但沒有蓋子，當小巴轉彎時竟1滴都沒有瀉出來。（影片截圖）

小巴司機挑戰車頭放水杯轉彎全過程▼▼▼

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有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」分享有關片段，片中小巴司機將1杯水擺放在俗稱「棍波」的手動變速器旁邊，杯上沒有蓋子，當小巴轉彎時，杯內的水不斷搖晃至杯邊位置，卻沒有濺出1滴，大讚「揸小巴都可以好定」。

網民指片段完全「神複製」《頭文字D》的劇情，男主角藤原拓海在車頭擺放裝滿水的水杯，被要求駕車期間不准倒瀉。（網上圖片）

網民看完短片都議論紛紛，指片段完全「神複製」《頭文字D》的劇情，提及男主角藤原拓海在車頭擺放裝滿水的水杯，被要求駕車期間不准倒瀉，笑問司機是否「拓海上身」，又大讚高手在民間。不過有網民就指「一定係用咗保鮮紙啦」，又質疑當時車速是多少，更有人拋出挑戰，「試下龍翔道先」、「行薄扶林道喺山道再落上環，杯水仲有半杯，我就話佢勁」。

有網民在帖文下面分享另一條片段，只見有巴士司機同樣將1個裝滿水的紙杯放在軚盤旁邊，駕駛期間成功地沒有濺出一滴水，該網民幽默地留言說「方便飲水啫，冇咩特別」。

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