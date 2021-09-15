恐怖猥褻│赤膊男凌晨搭𨋢熊抱女子狂嘴　遭喝止竟謊稱「是老婆」

喝了酒就可以胡來？杭州有女子凌晨回家時，遭1名赤膊男子尾隨入𨋢，竟演變成一場恐怖猥褻事件！從曝光的閉路電視畫面可見，赤膊男突然熊抱女子亂摸，肆意用嘴在對方臉上又吻又磨，幸好𨋢門打開時女子剛好遇到同事，最終才逃過一劫。女子稱當時赤膊男威脅她「動就弄死你」，更對想救她的同事謊稱自己是他的老婆，雙方只是在吵架。警方隨後拘捕赤膊男，他報稱自己醉酒後起色心才犯案，事後被行政拘留。網民質疑事件已屬強姦未遂，「拘留個15天就放出來嗎？那下次還敢」。



赤膊男和羅女一同進入升降機，羅女嗅到對方滿身酒氣，初時已很擔心。（微博影片截圖）

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從閉路電視畫面到見，赤膊男突然撲過去熊抱同𨋢女子，將對方按在機廂的一角肆意猥褻，女子則拼命掙扎。赤膊男緊緊按着女子的雙手，時而叉頸，時而用嘴親對方。當𨋢門打開時女子想逃走，但卻被赤膊男捉着，硬生生抱着她的腰，把她整個人扯回機廂內，再按掣關門，幸好這時有2名女子經過，連忙上前阻止，赤膊男見事敗突然大力一推，把女子推出升降機外。

原來事件發生於9月2日淩晨，居於杭州錢塘區新灣街道羅姓女子下班回家時，與1名赤膊男同時進入升降機，羅女居於23樓，赤膊男則按了21樓。羅女事後憶述，當時已嗅到赤膊男滿身酒氣，已心知有危險，便指向閉路電視旁的出風口，示意站在下方較涼快，其實是提醒對方有閉路電視拍攝着。

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沒料升降機到了9樓時，赤膊男突然向羅女撲過去，當場把她攬緊，並威脅「別動，動就弄死你」。羅女當時非常驚恐，便說自己不會動，但同時一手推開赤膊男、一手想打電話求救。未料被赤膊男按着她的雙手，再用嘴不停又親又磨她的臉，去到23樓她想逃走時，卻被對方硬生生拖回去，赤膊男同時按下地下1層的按鈕，希望升降機關門。

十萬火急之際，剛好羅女的楊姓女同事經過聽到呼救，遂上前看發生何事，羅女伸腳拼命阻止𨋢門關上。楊女跑到𨋢門前，這時赤膊男竟然怒吼，將抱在懷裏的羅女說成是他老婆，「這是我老婆，我們吵架」，但由於再有人趕到制止，赤膊男才放棄，推開羅女後，像大爺一樣搭𨋢離去。

內媒指警方接到羅女報案後，馬上趕到事發地點，在附近1間足浴店成功拘捕赤膊男。他辯稱自己喝了很多酒，所以經過𨋢口見到羅女才會色心起，尾隨對方入𨋢猥褻。赤膊男現時被警方刑事拘留。事件令網民大呼恐怖，而且赤膊男竟然想到「謊稱是自己老婆來掩蓋暴力行為，已經很可怕」，若非剛好遇到人幫手，後果不堪設想，又人則指對赤膊男一定要重罰，因事件嚴重程度已屬強姦未遂，不能只是短時期刑拘就了事。

（綜台）