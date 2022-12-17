十二星座｜盤點鹹濕得最奔放星座　山羊座一同你熟少少即句句18禁

你下次要想聽什麼生理衛生知識、人體構造研究知識，你們就去找這幾個星座，他們能說給你聽。



獅子座

在獅子座身上，鹹濕都是一種自信放光芒的感覺。可是不管你們會不會害羞，反正18歲以上的都別在我獅子面前裝純潔，既然背地裏大家都偷偷摸摸知道，就不準有人攔住我開口說的自由。

主要是他一開口，就很容易營造出一種強大的語言環境，最後反正大家都開始跟著他討論，這也是個本事！

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山羊座

知道什麼叫「悶騷」嗎？去問山羊座。日常裏的正人君子、木訥遲鈍，總是會給人一種直男/直女的感覺，但其實他懂的很多，只是在不太熟悉的人面前，他覺得根本沒必要說。

但在熟悉的人面前，他能直接被禁音，該有的描述一字不落。對象是山羊的朋友就該知道，日常兩個人的時候，他就是個「人形小泰迪」，每天就想一些打碼的事。

雙子座

雙子座的人際情商體現在見什麼人說什麼話，幹正經事的時候，對方甚至可能察覺不出眼前的人是「靈魂搖滾」的雙子。

但如果你是他熟人，你會發現，一些「污言穢語」能那麼正常地被他說出來。而且當你害羞，他還會問你：「這怎麼啦，這不是正常的？」

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人馬座

不是每個鹹濕佬開的都是黃色路段，比如人馬，他們的高速一般往愛情邊緣開，主要體現在讓對方笑到花枝亂顫，讓對方為自己的幽默和才華瘋狂著迷。

這種隨喊隨到能攢局陪你開心，又大方又好笑的人，身邊滿滿都是願意與之曖昧的人，是個一等一的鹹蟲。

別問我為什麼沒有天蠍，天蠍的黃都在他對象那兒，一般人可是不知道，你要是他對象，你才知道什麼叫腰痛。

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