神秘網友7月已神預言英女王9月8日逝世　還指查理斯三世這天駕崩

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）於當地時間8日辭世，享耆壽96歲，全球政要紛紛獻上哀悼。不過國外一名網友曾在7月時，就精準預言英女王駕崩日期，同時他還預測登基的英王查理斯三世（King Charles III，又譯「查理三世」）會在2026年3月逝世，貼文瞬間在網路上瘋傳，當事人雖緊急將帳號改為私人，但早已被截圖轉載，引發熱議。



根據《每日星報》報導，一名網友洛根史密斯（Logan Smith）今年7月6日時，曾在推特上預言，「英女王將於2022年9月8日逝世，英王查理斯則將於2026年3月28日逝世」，當時並未引起關注，不料8日預言成真，英女王伊利沙伯二世駕崩，該貼文立刻被眾多網友翻出，掀起熱烈討論。

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史密斯發現貼文被大量轉推分享後，隨即將帳號改為私人帳戶，企圖減少關注，但該貼文早已被網友截圖轉載，還有網友轉貼至抖音並配文寫道，「願洛根安息，英國人要去抓他了」，影片上傳至今已超過9.6多萬人按讚。

預言曝光後，網友也反應也呈現兩極化，有人表示，「希望英王查理斯三世不會有事」、「我也覺得英王查理斯三世的在位時間會很短，可能只有5到10年」、「請不要這樣，我們正在悼念我們的英女王」，也有另一派網友認為，「沒有人能預測英王查理斯三世會在2026年死亡，只有上帝有辦法做到，每個人隨時都可能會死」，呼籲其他網友不要過度迷信。

英王查理斯三世出生於1948年11月14日，是英女王伊利沙伯二世與菲臘親王（Prince Philip，又譯「菲利普親王」）的長子，3歲時便成為王儲，如今時隔70年後正式登基繼位，也成為英國史上待位最久的王儲。

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