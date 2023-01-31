最可以依靠嘅4大星座　處女雖諸多不滿　但勝在唔介意乜都幫你搞

人最有安全感的時候就是褪去面具、返璞歸真的時候。尤其是當你的父母、愛人或者朋友裏有這幾大星座，你將成為有人托底的安心小「廢物」。



處女座

要說操心命這個屬性，處女座們也很懊惱，倒不是每天都想著要拯救眾生苦難，他沒這麼慈悲。但對於身邊人，那是真操心：為什麼家裏衛生不搞乾凈、為什麼這一身穿搭不整潔、為什麼做事馬馬虎虎……

只要是有改進餘地的他都操心，如果你慢慢悠悠，他將狠狠上手幫你解決這一切。別管了，讓他來吧！他也就對身邊人才這麼知冷知熱地著急。

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金牛座

當你的身邊有金牛座，你能安心地把家裏的一切都交給他，踏實穩重的個性，熟悉家裏家外的一切。從日常開銷到家庭計劃，啥都不用你管。

加上金牛這個「偽佛系」 的性格。說是什麼都不在意，其實要是自己家裏，他還是更想讓小算盤放自己手裏。當你有了個精打細算、嚴謹細膩的「貼身管家」 ，還要什麼自行車，躺著好了呀！

巨蟹座

巨蟹不愛過分社交，很多時候不管是出於懶、疲憊、煩，他都會盡可能地為自己爭取到回家獨自快樂的時間。

當你的親人或者愛人有巨蟹座，那恭喜你，你出去玩完回家的時候，家裏會有他和飯菜等你；當你不想出去玩的時候，他會在家給你做好吃的，陪你追劇打遊戲。有他在的地方，不會缺少陪伴，家裏永遠有一盞等你的燈。

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射手座（人馬座）

是不是很奇怪怎麼會有這個不羈的星座，他還能管事兒？是的！前提是你是他的對象！親的跟兄弟一樣的好對象！

他這個人的確不想管一些陳芝麻爛穀子的影響心情的生活破事，但問題是，他也意識到了，要是他不管，別人就會把這些事早晚弄來糟他的心，所以他對自己對象的策略一向是，你別管了，跟著我快樂就完事兒了！求求你少管！這多省事兒啊！

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